Определены города, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников

Эксперты сервиса money.co.uk составили антирейтинг европейских городов и достопримечательностей, посещая которые туристы чаще всего становятся жертвами карманников.

Антирейтинг был составлен на основе более 3000 отзывов на платформе Tripadvisor. Чаще всего туристов обворовывали на знаменитой Рамбле в Барселоне (3271 отзыв). Вторую строчку рейтинга занимает Эйфелева Башня в Париже (2569 отзывов). На третьем месте - фонтан Треви в Риме (2206 отзывов).