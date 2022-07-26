Туристку оштрафовали на 2664 доллара за недоеденный сэндвич

Девушка возвращалась домой из путешествия по Европе и, находясь в аэропорту Сингапура, купила большой сэндвич в Subway, проголодавшись после 11-часового перелета. Съев половину, туристка приберегла вторую часть для рейса в Перт. Но во время полета Джессика не вспомнила о сэндвиче, а прибыв в Австралию, забыла его задекларировать, пишет портал "Тонкости Туризма“ со ссылкой на The Sun.

"Я не отметила курицу и салат. Курицу и салат. И теперь мне нужно заплатить „маленький“ штраф в размере 2664 USD в течение 28 дней“, — цитирует девушку издание. Дело в том, что в Австралии действуют жесткие законы относительно ввоза любой биопродукции, об имеющихся продуктах питания нужно информировать таможню.

При этом сама туристка признает, что если бы она поставила галочки в соответствующих графах таможенной декларации, штрафа удалось бы избежать. Согласно местным правилам, сэндвич можно было просто съесть до проверки или выбросить в специальные контейнеры для пищевых отходов, установленные перед таможней.

Девушка оплатила штраф, но была обескуражена случившимся. Как же она удивилась, когда спустя неделю получила посылку от Subway. Открыв белую коробку, Джессика обнаружила подарочную карточку на всю еду компании на сумму более 2000 долларов США. В записке к посылке было написано: "Чтобы поблагодарить вас за то, что вы выбираете свежую продукцию, специально для Вас мы загрузили на карту клиента 2664 доллара США. Мы надеемся, что это покроет все ваши затраты на курицу и салат. С любовью, Ваши поклонники из Subway“.