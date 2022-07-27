Египет изменил правила съемки на улице и в общественных местах

Съемки теперь будут делить на три типа: личные, контент для иностранных СМИ и кинематография. Туристы смогут фотографировать без ограничений на любые камеры: цифровые или пленочные. Корреспонденты СМИ должны будут получить разрешение в местных органах. Те, кто планирует проводить киносъемки в Египте, должны будут также подать специальную заявку и дождаться одобрения властей, сообщает портал 34travel.me.

Кроме того, введут запрет на фото и видеосъемку сцен, которые „оскорбляют страну“. В кадр не должны попадать трущобы, свалки и другие похожие локации. Нельзя будет снимать местных жителей без их письменного согласия, а также митинги и места ЧП. Эти правила будут действовать для всех приезжих.

Изменить правила фотосъемки в Египте решили после выхода видео американского фуд-блогера Сонни Сайда. В своем шоу (которое, кстати, уже посмотрели 6 миллионов человек) он говорит, что страна – одно из худших мест для режиссеров.