Из-за забастовки отменены рейсы Lufthansa из Таллинна в Мюнхен и Франкфурт

По данным Таллиннского аэропорта, забастовка в том числе нарушила сообщение между Эстонией и городами Германии - в среду отменены рейсы Lufthansa из Мюнхена и Франкфурта в Таллинн, а также в обратном направлении.

Последствия забастовки затронули около 134-х тысяч пассажиров, прежде всего в крупных аэропортах-хабах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Согласно пресс-релизу Lufthansa, в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 678 рейсов, что затронет интересы около 92-х тысяч пассажиров, в аэропорту Мюнхена - 345 рейсов, что затронет интересы около 42 тысяч пассажиров.