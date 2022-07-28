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28.07.2022, 07:00

Российские туристы шокированы приемом в Финляндии: "Если финны понимают, что это мы, русские, то ..."

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Vene lipp merel.
Vene lipp merel.
ФОТО: pixababy.com

С середины июля Финляндия вновь открыла границы для российских туристов. Наши восточные соседи стали активно пользоваться этой возможностью и вот уже вторую неделю на пограничных пунктах наблюдаются невероятные очереди. Однако с распростертыми объятиями финны российских граждан не встречают. Так, россияне жалуются на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников и утверждают, что после предъявлении российского паспорта на границе у них отбирают даже бутерброды и воду, пишет Ärileht.

Только за первые сутки, когда Финляндия вновь разрешила въезд российским туристам, границу пересекли более пяти тысяч граждан РФ. Сейчас в российских СМИ все чаще появляются статьи о том, как финны всяческим образом показывают, что россияне, поддерживающие развязанную Путиным войну в Украине, в их стране нежеланны. "Теперь они всех россиян считают захватчиками“, - делятся впечатлениями российские туристы, недавно побывавшие в Финляндии.

По словам жительницы Санкт-Петербурга Вероники, она никогда при пересечении границы не сталкивалась с таким суровым отношением финских таможенников, хотя в Финляндии была десятки раз. У Вероники уже была открытая шенгенская виза, поэтому, прочитав новость об открытии границ, она решила вновь съездить в Финляндию, но еще на границе столкнулась с целым рядом проблем.

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