Российские туристы шокированы приемом в Финляндии: "Если финны понимают, что это мы, русские, то ..."(100)
С середины июля Финляндия вновь открыла границы для российских туристов. Наши восточные соседи стали активно пользоваться этой возможностью и вот уже вторую неделю на пограничных пунктах наблюдаются невероятные очереди. Однако с распростертыми объятиями финны российских граждан не встречают. Так, россияне жалуются на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников и утверждают, что после предъявлении российского паспорта на границе у них отбирают даже бутерброды и воду, пишет Ärileht.
Только за первые сутки, когда Финляндия вновь разрешила въезд российским туристам, границу пересекли более пяти тысяч граждан РФ. Сейчас в российских СМИ все чаще появляются статьи о том, как финны всяческим образом показывают, что россияне, поддерживающие развязанную Путиным войну в Украине, в их стране нежеланны. "Теперь они всех россиян считают захватчиками“, - делятся впечатлениями российские туристы, недавно побывавшие в Финляндии.