Российские туристы шокированы приемом в Финляндии: "Если финны понимают, что это мы, русские, то ..."

С середины июля Финляндия вновь открыла границы для российских туристов. Наши восточные соседи стали активно пользоваться этой возможностью и вот уже вторую неделю на пограничных пунктах наблюдаются невероятные очереди. Однако с распростертыми объятиями финны российских граждан не встречают. Так, россияне жалуются на чрезвычайно жесткие методы работы финских таможенников и утверждают, что после предъявлении российского паспорта на границе у них отбирают даже бутерброды и воду, пишет Ärileht.