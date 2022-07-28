Работники Ryanair в Испании планируют бастовать каждую неделю вплоть до января 2023 года

Забастовка, которую поддерживают профсоюзы, будет проходить каждую неделю с понедельника по четверг в период с 8 августа 2022 года по 7 января 2023 года, говорится в заявлении.

В июле забастовки работников Ryanair вызвали хаос во многих испанских аэропортах - по несколько дней в течение месяца (в основном по выходным) сотрудники авиакомпании просто не выходили на работу. Согласно испанскому законодательству, авиакомпании и персонал должны поддерживать минимальный уровень обслуживания. Поэтому по сравнению с другими странами количество отмененных рейсов было меньше.

"Поскольку компания не прислушалась к требованиям рабочих, мы вынуждены объявить новые дни забастовки“, — сказала представитель профсоюза бортпроводников Ryanair Лидия Арансанс. Она добавила, что в соответствии с испанским законодательством профсоюзы требуют 22 дня отпуска и ежегодную доплату в размере 2 месячных окладов. По данным профсоюза, во время недавних забастовок в Испании было уволено 11 бортпроводников.