Nordica добавляет в расписание три новых прямых рейса из Таллинна на курорты Египта и Канарских островов

С 18 октября прямыми рейсами из Таллинна можно будет улететь по трем самым популярным направлениям отдыха в зимний период - в Египет и на Канарские острова. Рейсы на Тенерифе будут проходить по субботам, в Хургаду - по вторникам и пятницам, в Шарм-эль-Шейх - по четвергам и воскресеньям. Все три линии будет обслуживать комфортабельный 180-местный самолет Airbus 320, пассажирский салон которого был недавно полностью обновлен.

По словам представителя Nordic Aviation Group Тоомаса Уйбо, это новое бизнес-направление в развитии компании, анонсированное еще весной этого года. "Мы постоянно развиваемся как авиакомпания. Предложение выполнять чартерные рейсы на Airbus 320 является естественным продолжением нашей текущей деятельности. Мы рады сообщить, что наш первый Airbus нашел применение в Эстонии. Мы верим, что предстоящей зимой сможем в сотрудничестве с Tez Tour предложить жителям Эстонии очень хороший сервис и удобное время рейсов для поездок“.

Как отметила представитель TEZ Tour Ирина Репецкая, удобное расписание рейсов и возможность путешествовать на самолетах национального авиаперевозчика — хорошая новость для местных путешественников. "Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания и искренне верим, что в сотрудничестве с Nordica сможем предложить еще лучший отдых“, - сказала она.

Airbus 320 Nordic Aviation Group будет работать под брендом Nordica, комплектование лётных экипажей уже вовсю ведется. Так как этой зимой самолет авиакомпании будет базироваться в Таллинне, это еще и отличная возможность для пилотов и бортпроводников чаще бывать дома, хотя, конечно, полеты запланированы по всей Европе. Эстонская авиакомпания следит за постоянно увеличивающимся спросом на услуги самолетов типа A320 на международном авиационном рынке, в связи с чем компания планирует в ближайшие годы приобрести еще несколько самолетов Airbus.