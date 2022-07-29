Мэр Паланги: на курортах объявлена нулевая толерантность. Штраф придется заплатить даже тем, кто будет тонуть

"Если вы решите поплескаться в море, несмотря на все предупреждения - вывешенный красный флаг или табличку, запрещающую купание -, вас будет ждать штраф. Штраф придется заплатить даже в том случае, если вы будете тонуть и вас спасут. Если спасателям не удастся вас спасти, вас накажет и выпишет счет сам господин Нептун. Это касается тех, кто вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения, игнорируют предупреждения и рискуют своей жизнью и жизнью спасателей, а нередко – жизнью окружающих, которые бросаются им на помощь“, - не скрывал возмущения мэр.

"(...) Я глава Паланги и сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы люди не тонули в море и с отдыха возвращались домой, а не в места забвения. МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ НУЛЕВУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ в отношении тех, кто несмотря на предупреждения об опасности идет купаться. Тех, кто думает, что спасатели вывешивают флаги для трусов и рискуют своей жизнью ради развлечения. Тех, кто всё еще не понимает, что море не бывает по колено и шутить с ним нельзя. Вот статистика, переданная спасателями. Проанализируйте ее.

Данные за период с 15 мая по 26 июля:

- предупреждены об опасности на воде – 153,

- предупреждены из-за нарушения правил – 31,

- первая помощь оказана – 41,

- тонули – 17,

– спасены – 16,

– переданы врачам и доставлены в реанимацию – 9,

– утонул в Швянтои – 1,

- вызывали скорую (из-за травм, повреждений, солнечных ударов) – 16,

- вызывали полицию – 16 раз,

– составлены протоколы из-за нарушения правил поведения на пляже (из-за купания, когда висит красный флаг) – 4,

- найдены потерявшиеся дети – 25.