Необычное путешествие по довоенным полигонам Сетомаа

По одной из легенд, когда Господь создавал Эстонию, он начал с ее южных краев. Поэтому в Хаанья и Отепя есть и холмы, и плодородная земля. А к тому времени, как дело дошло до северной Эстонии и окраин, толковые ресурсы у него закончились.

Затем бог отправился в Женеву, чтобы распределить между народами только что созданные земли. Все остались очень довольны, и только представитель Эстонии поднял руку и взял слово.

„Будь добр, скажи, зачем нам песчаные пустыри в Вярска и болота в Ягала?“ - удивлялся эстонец.

Бог на мгновение задумался, но затем просветлел.

„Там же можно организовать лагеря для военных! - сказал он, похлопав эстонца по плечу. - Если в этих местах окажутся толковые ребята, они всё устроят лучше меня и будут как сыр в масле кататься!“

Так оно и оказалось. В довоенной Эстонской Республике для 1-й дивизии был создан лагерь Куртна, для артиллерии и инженерных войск 3-й дивизии - лагерь Ягала, а для автотанкового полка - лагерь Мяннику.

В конце 1920-х годов на территории между Печорами и Вярска для служащих 2-й дивизии были созданы Южный лагерь (на окраине Печор) и Северный лагерь (в Вярска). Между ними находилось огромное холмистое стрельбище - полигон. В эту сторону могли стрелять как с бронепоездов, идущих по железной дороге, так и с военных кораблей, стоящих в акватории Чудского озера.