Морской музей приглашает на бесплатную выставку живописи "Песнь сирен“

„Мы продолжим знакомить с созданными в Эстонии работами на морскую тематику. Как известно, творения, посвященные морю и вдохновленные им, передают часть морской культуры, которую невозможно выразить словами. Красочные работы Лолы Техвер, представленные публике в нашей артиллерийской башне, показывают, как на протяжении веков связаны между собой море и женщины“, — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

Выставка живописи Лолы Техвер „Песнь сирен“ ждет посетителей в галерее на первом этаже Толстой Маргариты. На выставке представлены восемь произведений: „Амфитрита“, „Галена“, „Кимо“, „Кимполея“, „Когда-то на Тортуге“, „Наяда“, „Сао“ и „Песнь сирен“.

„Истории о сиренах, воплощенные в моих картинах, — это истории о силе женственности. Они напоминают о тысячелетних поверьях, как женщины могут вдохновлять мужчин на великие дела и поддерживать их в преодолении испытаний, будь то море или перемены в жизни. Рассматривая картины, вы можете провести множество параллелей с сегодняшним днем“, — сказала художница Лола Техвер.

Лола Техвер, художница с острова Вормси, участвовала в нескольких международных групповых выставках в Венеции, а также в Финляндии и Латвии. С 2016 года в Эстонии состоялось несколько ее групповых и индивидуальных выставок. Работы Лолы Техвер можно найти во многих частных коллекциях в Эстонии и за рубежом.

Открытие выставки живописи „Песнь сирен“ состоялось в Толстой Маргарите в четверг, 28 июля, с участием многих любителей моря и почитателей искусства. Все желающие могут бесплатно посетить выставку на первом этаже башни с 29 июля до конца года.