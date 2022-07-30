Роскошный курорт в Турции: почему мировые звезды предпочитают отдыхать в Бодруме и сколько стоит поездка туда эстонцам?

Еще одной уникальной особенностью Бодрума является то, что местность здесь гористая, поэтому отели, расположенные на склонах, открывают гостям чарующие виды на город и незабываемые рассветы и закаты из окон номеров. Если вы хотите по-настоящему удивить своих друзей своими фотографиями этим летом, это место для вас.

В таких отелях персонал уделяет особое внимание гостям, предугадывая их желания и потребности и делая безупречный сервис „невидимой“ частью их пребывания. Это одно из самых ярких отличий, помимо изысканного дизайна, если сравнивать бутик-отели Бодрума со стандартными отелями на 500 и более номеров“, — говорит Анна Беляков, директор Coral Travel Estonia, туроператора, предлагающем эксклюзивные пакеты в Бодрум.

„В Анталии и других крупных турецких курортах большинство отелей отличаются очень развитой инфраструктурой для беззаботного отдыха и предлагают проживание по системе „все включено“, что стало их визитной карточкой. Бодрум же больше характеризуется небольшими, нишевыми отелями и бутик-отелями с количеством номеров от 20 до 100.

Отличительным преимуществом Бодрума как для знаменитостей, так и для состоятельных местных жителей являются его высококлассные отели с премиальными стандартами обслуживания. Из-за этого курорт не претендует на количество, а напротив, в регионе полно небольших, чрезвычайно уютных, но роскошных отелей.

Также сообщается, что супермодель Кейт Мосс не только полюбила курорт, но и приобрела там недвижимость. Николь Кидман, Том Хэнкс и принц Саудовской Аравии Бин Абдулазиз также с удовольствием проводят отпуск в Бодруме. И как выясняется из книги „В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи“, королевская чета тоже отдыхала в Бодруме за год до свадьбы.

Среди самых известных имен, облюбовавших этот турецкий полуостров, - основатель Microsoft Билл Гейтс, владелец Facebook Марк Цукерберг и президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Бодрум со своей семьей сразу после победы на президентских выборах в 2019 году.

„Географическое положение Бодрума не только придает ему уникальный рельеф, но и находится недалеко от греческих островов, до которых можно добраться на лодке всего за полчаса. Сам курорт с его склонами, усыпанными белыми домиками, действительно напоминает самые известные места Греции. Этот курорт особенно подходит для путешественников, которые хотят избежать стереотипного турецкого отдыха по системе „все включено“. На отдыхе в Бодруме иногда только флаг напоминает о том, что вы находитесь в Турции“, — говорит директор.

Роскошный отдых по доступной цене

Большой и разнообразный выбор отелей позволяет найти наиболее подходящий для вас вариант отпуска. „Что касается цен, недельный отдых в Бодруме может стоить от 550 до 20 700 евро на человека. В эту цену входит перелет из Таллинна туда и обратно и проживание в выбранном отеле“, — говорит А.Беляков.

Самый новый в нашем ассортименте отель Бодрума, эксклюзивно предлагаемый в Прибалтике компанией Coral Travel, — это Lujo Hotel Bodrum. В осенний сезон цены на недельный отдых начинаются от 3000 евро на человека. Стоит отметить, что этот отель делают особенным 9 ресторанов а ля карт с разными кухнями мира, выставки, а также особенно роскошные президентские виллы площадью 800 м2 с собственными бассейнами с подогревом и саунами“, — описывает чрезвычайно комфортные варианты отдыха в Бодруме Анна Беляков. К вышесказанному Анна добавляет, что Coral Travel, туроператор, входящий в группу компании OTI Holdings с турецким капиталом, способен предложить не только эксклюзивные отели, но и услуги, гарантирующие уникальные впечатления от пребывания в этой стране.

Роскошь поездки в Бодрум можно ощутить уже в самолете – туроператор летает из Эстонии в Турцию авиакомпанией Turkish Airlines, которая предлагает возможность путешествовать бизнес-классом, где питание в самолете и большая вместимость багажа уже входит в стоимость пакета.