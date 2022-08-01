C 1 августа во Франции отменяют все коронавирусные ограничения

Франция одной из последних среди стран Европейского союза отменяет все карантинные ограничения, которые действовали в стране из-за пандемии коронавирус а, сообщает schengenvisainfo .

Вместе с тем, власти страны оставляют за собой право вернуть некоторые карантинные ограничения при пересечении границы, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 станет вновь ухудшаться. В частности, речь идет о возможности повторного введения обязательных тестов на коронавирус, справок о вакцинации или перенесенной болезни.