Тающий ледник изменил границу между Швейцарией и Италией

В Альпах граница между Швейцарией и Италией сместилась из-за таяния ледника, сообщает "Моя Планета" со ссылкой на The Local.

Смещение границы затронуло итальянскую туристическую базу. Ее построили в 1984 году на скалистом выступе, полностью на территории Италии. Однако сейчас две трети здания, включая большинство кроватей и ресторан, технически расположены в Швейцарии.

Итало-швейцарская граница в этом месте проходит по альпийским ледникам и по линии дренажного водораздела. Так как ледник Теодул из-за таяния потерял почти четверть своей массы в период с 1973 по 2010 год, водораздел сильно сместился.

Перемещение базы в Швейцарию вызвало территориальные споры, хотя речь идет всего о 100-метровом участке земли. Результат пересмотра границы пока неизвестен, но директору базы неофициально уже сообщили, что он останется на итальянской земле. „Мы всегда были итальянцами. Меню итальянское, вино итальянское, налоги итальянские“, — говорит руководитель.

Годы переговоров по поводу пересмотра границы задержали ремонт базы, так как муниципальные власти по обе стороны границы не могли выдать разрешение на строительство. Отреставрировать здание можно будет только после того, как решение будет утверждено швейцарским правительством, что произойдет не раньше 2023 года.

Любопытно, что раньше корректировки границы были частыми, и утверждались без сложностей после сравнения показаний геодезистов из приграничных стран, без участия политиков. Главный пограничник швейцарского национального картографического агентства Swisstopo Ален Вихт отметил, что страны „ссорятся из-за территории, которая ничего не стоит“. По его словам, проблема оказалась в том, что на территории Швейцарии внезапно появилось „здание с экономической ценностью“. Стороны не могли договориться, потому что Швейцария не была заинтересована в получении куска ледника, а итальянцы были не в состоянии компенсировать соседям потерю территории.