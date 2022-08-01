Российские туристы: Эстония для нас сейчас — окно в Европу, но оно закрывается

Все больше российских туристов стали приезжать в Эстонию после отмены короновирусных ограничений. Из-за того, что страна больше не выдает туристические визы жителям Российской Федерации, россияне едут по ранее выданным и еще действующим визам. Новости про возможный полный запрет на въезд подтолкнули путешествовать даже тех, кто делать этого не собирался. Редакция RusDelfi пыталась пообщаться с российскими туристами, но многие отказывались даже на условиях полной анонимности. И все же несколько комментариев нам получить удалось.