Российские туристы: Эстония для нас сейчас — окно в Европу, но оно закрывается(10)
Все больше российских туристов стали приезжать в Эстонию после отмены короновирусных ограничений. Из-за того, что страна больше не выдает туристические визы жителям Российской Федерации, россияне едут по ранее выданным и еще действующим визам. Новости про возможный полный запрет на въезд подтолкнули путешествовать даже тех, кто делать этого не собирался. Редакция RusDelfi пыталась пообщаться с российскими туристами, но многие отказывались даже на условиях полной анонимности. И все же несколько комментариев нам получить удалось.
Владимир с Ольгой — из Санкт-Петербурга. В Таллинн в качестве туристов приехали первый раз, на три дня. „Есть шенгенские визы, которые через месяц истекут. Новые получить вряд ли удастся, поэтому решили быстренько съездить на выходные“, — рассказывает семейная пара. Делятся, что дорога оказалась очень комфортной: сели вечером на автобус, рано утром — уже в столице Эстонии. „Мы приехали даже быстрее, на час раньше заявленного времени. Границу прошли достаточно оперативно, всего за пару часов“.