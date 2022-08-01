Извините, где мой багаж? Что делать, если при перелете ваш багаж потеряли или повредили

Если багаж задерживается на такое длительное время, что пассажиру необходимо купить одежду, обувь или другие предметы первой необходимости, то пассажир сможет это сделать. Важно сохранять все чеки о покупке , чтобы подтвердить понесенные расходы. Несомненно, нужно вести себя разумно и покупать только те вещи, которые действительно необходимы. Сколько стоит потратить в такой ситуации, определяет, в частности, Монреальская конвенция, которая является международно-правовым актом и действует примерно в ста странах мира. А именно, установленный конвенцией верхний предел ответственности авиаперевозчика составляет 1288 СПЗ (специальные права заимствования), что является расчетной единицей международного валютного фонда и соответствует примерно 1550 евро . Указанная сумма действует в отношении одного пассажира . Если стоимость багажа пассажира выше, необходимо узнать у авиакомпании о возможностях специального декларирования багажа.

Несвоевременное прибытие багажа создает ситуацию, когда пассажир не может воспользоваться оставленными в чемодане вещами. Если на стойке регистрации багажа в аэропорту удается определить местонахождение багажа, например, он был оставлен в аэропорту вылета или пересадки и прибудет следующим рейсом, вам просто нужно немного запастись терпением, и нет необходимости заменять вещи, оставленные в чемодане. Однако, если нет возможности сразу определить местонахождение багажа, стоит запросить в аэропорту информацию о правилах поведения авиакомпании в данной ситуации . Например, предлагает ли перевозчик пассажиру ваучер с определенной суммой денег, на которую можно купить предметы первой необходимости, и т. д.

В случае всех проблем, связанных с багажом, первым делом необходимо зафиксировать ситуацию на стойке регистрации багажа в аэропорту (с пометкой „Выдача багажа“, „Потерянный/найденный“ и т. д.) или составить рапорт о происшествии . Составление рапорта (PIR - Property Irregularity Report) дает пассажиру право в случае необходимости обратиться к авиаперевозчику с требованием о возмещении ущерба и позволяет немедленно приступить к розыску утерянного чемодана.

Багаж потерян

Может случиться так, что авиакомпании не удастся найти багаж пассажира. В авиации багаж считается утерянным, если он не прибыл в течение 21 дня. В такой ситуации пассажир имеет право потребовать компенсацию за вещи в багаже. Здесь также необходимо учитывать, что сумма компенсации на одного пассажира не может быть больше, чем вышеупомянутые 1288 SDR, или примерно 1550 евро. У многих пассажиров стоимость предметов в их багаже ​​может превышать указанную сумму, но в случае обычного зарегистрированного багажа авиакомпания не может рассчитывать на компенсацию ущерба в большей сумме. В случае с багажом большей стоимости стоит обратиться в страховую компанию за дополнительными вариантами компенсации, если у вас есть полис страхования путешествия.

Условия перевозки авиакомпаний часто включают требование о том, что пассажир также должен доказать ущерб, причиненный потерей багажа, иными словами, предоставить авиаперевозчику квитанции о покупке, подтверждающие стоимость предметов в багаже. Сумма ущерба также должна быть доказана другими способами, например, с помощью выписки из банка, где суммы покупки предметов отражены в случае платежей по банковской карте.

Багаж поврежден или сломан

Если багаж пассажира был поврежден, находясь во владении авиаперевозчика, например, сломаны замок или ручка багажа или чемодан поврежден каким-либо другим образом, перед ремонтом чемодана или покупкой нового необходимо проконсультироваться с авиаперевозчиком. Как правило, стоимость ремонта багажа возмещается на основании документа, подтверждающего оплату, т.е. чека. В случае невозможности ремонта багажа пассажир имеет право требовать возмещения суммы, которая была бы потрачена на покупку нового равноценного багажа.

Как подать жалобу?