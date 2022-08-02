Россия отменила ковидные ограничения на пересечение границы. Что нужно знать желающим навестить восточного соседа?(28)
С 15 июля снова можно въезжать в Россию по туристической визе, однако открывшиеся возможности в свете последних событий породили новые вопросы. Сколько теперь стоит виза? Сколько денег можно взять с собой? Как забронировать гостиницу? На эти и другие вопросы ответы искала „МК-Эстония“.
О том, что Россия снимает все ограничения на пересечение сухопутной границы, стало известно на прошлой неделе. Многие наши читатели этого очень ждали и, конечно, обрадовались. По ту сторону границы у многих есть родственники и друзья, есть могилы близких, которые давно хотелось навестить.
Ограничения на пересечение сухопутной границы РФ были введены в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Отмена ковидных запретов на въезд произойдет с 15 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет ERR со ссылкой на агентство новостей Interfax. Ковидные ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, были отменены еще 14 июня. В то же время ограничения на въезд наземными видами транспорта оставались в силе. И вот долгожданное известие – ограничений больше нет. Можно ехать.
Послабления связаны со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев. При этом ограничения могут вернуться в случае ухудшении эпидемиологической ситуации.
Очереди будут длинными
Возможность получить туристическую визу вызывает большой интерес, говорит представитель визового центра Viisaekspert Мария Розенбаум: „К нам звонят и приходят очень активно, люди так ждали этого момента, ведь два года границы были закрыты, можно было визы оформить только соответствуя специфическим условиям. Сейчас же у нас открылись на оформление туристические и деловые визы. Электронные визы пока оформить невозможно, и когда откроется эта возможность – неизвестно“.
Оформление туристических виз в Россию будет занимать около 20–25 дней, но в связи с тем, что желающих получить визу очень много уже сейчас и ожидается наплыв соискателей, срок ожидания может удлиниться до месяца.
„Мы советуем людям планировать поездку не менее чем за месяц, вдруг что-то пойдет не так“, – говорит Розенбаум. Она также советует обратить внимание на изменение в ценах: если раньше туристическая виза в РФ на 30 дней стоила 64 евро, то теперь она стоит 200 евро.
Так как оформление только открылось и люди с туристическими визами до границы физически не доезжали, не возникало и никаких недоразумений или сложных ситуаций, из которых можно было бы сделать выводы и о чем-то предостеречь людей, отмечает консультант Viisaekspert: „Но, как нам говорят, не должно быть каких-то дополнительных вопросов и проблем. Для туристов из Эстонии действительно требование о ПЦР-тестах, то есть для поездки обязательно нужно сделать этот тест. Путешествуя с автомобилем, нужно декларировать его на границе, здесь правила все те же. Вообще, если возникают сомнения, лучше уточнять на пограничном пункте, который вы планируете пересекать, какие правила на данный момент действуют, так как все меняется очень быстро. Имеет смысл лишний раз предварительно уточнить, чтобы все было точно“.
С собой не более чем…
Международные платёжные системы MasterCard и Visa объявили о приостановке своих операций в России. Любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации, что делает невозможным оплату покупок карточкой в магазине или снятие денег в банкомате. Это значит, что, выезжая из Эстонии, нужно брать с собой наличные деньги.
Однако вывоз купюр любых валют Евросоюза в Россию запрещен. Хотя и не без оговорок. „Вывезти можно деньги в виде наличных в количестве, которое необходимо, чтобы добраться до пункта назначения и обратно. То есть если вы едете в Санкт-Петербург, это одна сумма, если во Владивосток – другая. Строгого лимита нет. Но если сумма наличных очень большая, то вас могут попросить объяснить ее назначение и проверить ваши слова“, – объяснили в Налогово-таможенном департаменте.
Как же быть? Какой смысл ехать за границу без денег? Решение подсказали сами таможенники: „Запрещено вывозить европейские деньги. А другую валюту – не запрещено. Можно купить в Эстонии рубли, или доллары, или любую другую валюту на сумму эквивалентом не более 10 000 евро, и спокойно ехать“.
Считается, что наиболее выгодный курс для покупки рублей в Ида-Вирумаа. Для сравнения: за 1 евро в Йыхви 10 июля предлагали 66 рублей. В Нарве - 65-67. В Таллинне – 59. В Санкт-Петербурге – от 50 до 69 рублей. В Москве – от 51 до 69.
Мы едем, едем, едем
Автобусные рейсы в Санкт-Петербург очень популярны у жителей Эстонии, и нет сомнений, что с открытием границы спрос на билеты возрастет. Уже сейчас на некоторые рейсы Таллинн – Санкт-Петербург в ближайшие дни билеты полностью распроданы. Цена билета в один конец – 30–40 евро.
Хорошо, если в пункте назначения пассажира встретят родственники или друзья, готовые предоставить кров. Если такой возможности нет, встает вопрос о гостинице. В довоенные времена все вопросы с бронированием решались просто, кредитная карта служила подтверждением платежеспособности путешественника и гарантией того, что даже в случае неявки туриста гостиница не потеряет деньги. В настоящее время приходится искать другие варианты.
Бывалые путешественники делятся своим опытом: сайтов для поиска отелей существует множество, и найти гостиницу, которая согласится оформить бронирование без гарантий, можно, но количество подходящих вариантов при этом надо делить примерно на три. „МК-Эстония“ провела эксперимент, отправив несколько писем в гостиницы Санкт-Петербурга с вопросом, можно ли забронировать номер туристу из Эстонии на 20‑е числа августа с условием оплаты наличными при заселении. На некоторые письма ответов не последовало вовсе, две гостиницы с сожалением констатировали, что до конца лета у них свободных номеров нет, а еще две гостиницы подтвердили, что такая возможность есть, и попросили уточнить даты.
Не набивайте чемоданы
Налогово-таможенный департамент напомнил, что с 10 июля вступил в силу полный запрет на ввоз из России длинного перечня подсанкционных товаров, который распространяется и на частных лиц. Запрет связан с принятыми на уровне ЕС санкциями с целью предотвратить покупку российских товаров, приносящих России существенный доход и тем самым способствующих финансированию вооруженной агрессии против Украины.
В этом списке, в частности, алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесина и изделия из нее, удобрения, пустая стеклянная тара, а также многие продукты питания и ряд других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России. Нарушение санкций является преступлением, производство по которому могут вести Полиция безопасности (КаПо) и, по решению прокуратуры, Налогово-таможенный департамент с вынесением окончательного решения в суде. В зависимости от характера нарушения, в случае первого и неумышленного нарушения уголовное дело возбуждаться не будет, однако в вашем деле будет сделана пометка о возникшей ситуации.
„Обязательно подчеркну необходимость для людей серьезно и тщательно проверять, что они покупают и везут из Российской Федерации, чтобы в дальнейшем избежать проблем. Стоит заранее посмотреть, нет ли ограничений на то, что вы везете“, – приводит ERR слова главы таможенного отдела эстонского налогового органа Ээрика Хелдна. Также стоит до поездки изучить список запрещенных к вывозу в Россию вещей, в их числе – предметы роскоши, некоторые виды электроники и прочие вещи, стоимость которых превышает 750 евро.
К неожиданностям будь готов
Министерство иностранных дел Эстонии советует не ездить в Россию без острой необходимости и определенно избегать поездок в районы, граничащие с Украиной.
„Напоминаем, что консульское представительство Эстонии в России только одно (посольство в Москве), поэтому получить консульскую помощь уже не так просто, как раньше, когда действовало Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и его офис во Пскове. Граждане Эстонии могут обратиться за помощью также в представительство любого другого государства-члена ЕС в России (например, в расположенные в Санкт-Петербурге Генеральные консульства Финляндии, Швеции, Италии или Германии), но количество сотрудников во всех представительствах государств-членов ЕС сократилось из-за высылки дипломатов из страны или других ограничений. Поэтому следует учитывать, что получение помощи займет больше времени, чем раньше (например, оформление временного документа в загранпредставительствах Эстонии или стран ЕС для возвращения в Эстонию в случае утери или кражи паспорта), – сообщила „МК-Эстонии“ советник по медиа МИДа Анна Тислер-Лаврентьев. – Также может случиться, что получить помощь можно будет только обратившись в посольство Эстонии в Москве, если ближайшие миссии стран-членов ЕС не в состоянии оказать помощь“.
МИД также обращает внимание путешествующих на то, что содержимое смартфона пассажира может быть тщательно проверено на российской границе, и на основании досмотра пассажир может быть допрошен. Чтобы избежать возможных неудобств, следует подумать, не нужно ли удалить фотографии и другие данные с телефона. Если все-таки решено поехать в Россию, следует обязательно зарегистрировать поездку на странице министерства Reisi Targalt.
„В случае пропажи денег (кража или потеря кошелька) близким будет сложно передать деньги из Эстонии нуждающемуся в Россию. Мы рекомендуем вам очень внимательно следить за тем, чтобы во время поездки вы не потеряли паспорт, деньги или телефон, потому что ничто из этого не может быть легко заменено“, – подчеркнула Тислер-Лаврентьев.
Поехать в Беларуси
„Если Россия закрывала границы на два года и не выдавала визы, то Беларусь выдает визы на прежних основаниях, – заверила Мария Розенбаум. – Частную визу, то есть если человек едет к кому-то в гости или в санаторий на лечение, получить проще и быстрее, чем туристическую“.
Граждане Евросоюза могут путешествовать в Республику Беларусь без визы на срок не более 30 суток через международный аэропорт Минска (не распространяется на лиц, прибывающих из России, либо покидающих страну самолетом в направлении России). В остальных случаях виза оформляется до путешествия. Срок оформления визы 8–10 календарных дней. Стоимость всех типов виз на срок до 90 дней для взрослых 65 евро. При въезде в Беларусь необходимо оформить миграционную карту. Ее нужно предоставить работнику границы при выезде из страны. В случае пребывания в Беларуси более 30 дней регистрация обязательна.
С 28 мая 2022 г. с путешествующих снята обязанность предоставлять результаты теста ПЦР или предоставлять сертификат о вакцинации.
Определённые товары, происходящие и ввозимые из Беларуси, запрещены – в их числе удобрения, табачные изделия (включая фильтры, бумагу и т. д.), древесина и т. д. Полный список санкционных товаров приводится на сайте Налогово-таможенного департамента.