Россия отменила ковидные ограничения на пересечение границы. Что нужно знать желающим навестить восточного соседа?

„Мы советуем людям планировать поездку не менее чем за месяц, вдруг что-то пойдет не так“, – говорит Розенбаум. Она также советует обратить внимание на изменение в ценах: если раньше туристическая виза в РФ на 30 дней стоила 64 евро, то теперь она стоит 200 евро.

Оформление туристических виз в Россию будет занимать около 20–25 дней, но в связи с тем, что желающих получить визу очень много уже сейчас и ожидается наплыв соискателей, срок ожидания может удлиниться до месяца.

Возможность получить туристическую визу вызывает большой интерес, говорит представитель визового центра Viisaekspert Мария Розенбаум: „К нам звонят и приходят очень активно, люди так ждали этого момента, ведь два года границы были закрыты, можно было визы оформить только соответствуя специфическим условиям. Сейчас же у нас открылись на оформление туристические и деловые визы. Электронные визы пока оформить невозможно, и когда откроется эта возможность – неизвестно“.

Ограничения на пересечение сухопутной границы РФ были введены в марте 2020 года на фоне распространения коронавирус а SARS-CoV-2. Отмена ковидных запретов на въезд произойдет с 15 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет ERR со ссылкой на агентство новостей Interfax. Ковидные ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, были отменены еще 14 июня. В то же время ограничения на въезд наземными видами транспорта оставались в силе. И вот долгожданное известие – ограничений больше нет. Можно ехать.

О том, что Россия снимает все ограничения на пересечение сухопутной границы, стало известно на прошлой неделе. Многие наши читатели этого очень ждали и, конечно, обрадовались. По ту сторону границы у многих есть родственники и друзья, есть могилы близких, которые давно хотелось навестить.

Так как оформление только открылось и люди с туристическими визами до границы физически не доезжали, не возникало и никаких недоразумений или сложных ситуаций, из которых можно было бы сделать выводы и о чем-то предостеречь людей, отмечает консультант Viisaekspert: „Но, как нам говорят, не должно быть каких-то дополнительных вопросов и проблем. Для туристов из Эстонии действительно требование о ПЦР-тестах, то есть для поездки обязательно нужно сделать этот тест. Путешествуя с автомобилем, нужно декларировать его на границе, здесь правила все те же. Вообще, если возникают сомнения, лучше уточнять на пограничном пункте, который вы планируете пересекать, какие правила на данный момент действуют, так как все меняется очень быстро. Имеет смысл лишний раз предварительно уточнить, чтобы все было точно“.

С собой не более чем…

Международные платёжные системы MasterCard и Visa объявили о приостановке своих операций в России. Любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации, что делает невозможным оплату покупок карточкой в магазине или снятие денег в банкомате. Это значит, что, выезжая из Эстонии, нужно брать с собой наличные деньги.

Однако вывоз купюр любых валют Евросоюза в Россию запрещен. Хотя и не без оговорок. „Вывезти можно деньги в виде наличных в количестве, которое необходимо, чтобы добраться до пункта назначения и обратно. То есть если вы едете в Санкт-Петербург, это одна сумма, если во Владивосток – другая. Строгого лимита нет. Но если сумма наличных очень большая, то вас могут попросить объяснить ее назначение и проверить ваши слова“, – объяснили в Налогово-таможенном департаменте.

Как же быть? Какой смысл ехать за границу без денег? Решение подсказали сами таможенники: „Запрещено вывозить европейские деньги. А другую валюту – не запрещено. Можно купить в Эстонии рубли, или доллары, или любую другую валюту на сумму эквивалентом не более 10 000 евро, и спокойно ехать“.