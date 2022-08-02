Путешествия на арендованной машине - как сэкономить и избежать неприятностей?

Эксперты по путешествиям Алина Андрушайте и Екабс Андрушайтис (sapnumedniece.lv) и тревел-блогер и фотограф с более чем пятнадцатилетним стажем Анита Сане (thesanetravel.com) рассказывают порталу Turgid о том, как не потеряться в разнообразии предложений и в какие страны лучше всего поехать на арендованной машине.

Анита, которая посетила уже более 50 стран мира, говорит, что главными преимуществами аренды автомобиля, по сравнению с использованием общественного транспорта, является экономия времени и возможность добраться в труднодоступные места. „Есть страны, где общественный транспорт развит слабо, и путешествия на машине — чуть ли не единственный способ передвижения, конечно, если не выбирать организованные туры“, — говорит она. Алина добавляет, что аренда автомобиля — один ее любимых способов путешествовать.

Как выбрать прокат и не прогадать?



Эксперты отмечают, что нужно очень внимательно читать договор аренды перед подписанием. Кроме того, не забудьте почитать отзывы других путешественников о самых распространенных проблемах. Конечно, негативные комментарии не всегда соответствуют действительности. По словам Алины, „приходится выбирать меньшее из зол, потому что плохие отзывы можно найти о любой прокатной компании“.