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02.08.2022, 08:49

Finnair возобновляет рейсы из Хельсинки в Китай

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ФОТО: Erakogu

6 сентября Finnair запускает еженедельные рейсы между Хельсинки (HEL) и аэропортом Гуанчжоу (CAN) в Китае.

Рейсы будет выполнять самолет Airbus A350. Из Хельсинки в Гуанчжоу можно будет улететь по вторникам, во второй половине дня, в обратном направлении - по четвергам, утром.

"Мы рады вернуться в Гуанчжоу и с нетерпением ждем возможности расширить наши предложения на китайском рынке“, — сказал коммерческий директор Finnair Оле Орвер.

Посадка на рейс в Гуанчжоу разрешена только при наличии всех необходимых тестов, которые требует правительством Китая для въезда в страну. Сдать тесты можно в аэропорту Хельсинки.

Помимо прочего, Finnair раз в неделю летает в Шанхай.

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