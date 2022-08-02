Finnair возобновляет рейсы из Хельсинки в Китай

Рейсы будет выполнять самолет Airbus A350. Из Хельсинки в Гуанчжоу можно будет улететь по вторникам, во второй половине дня, в обратном направлении - по четвергам, утром.

"Мы рады вернуться в Гуанчжоу и с нетерпением ждем возможности расширить наши предложения на китайском рынке“, — сказал коммерческий директор Finnair Оле Орвер.

Посадка на рейс в Гуанчжоу разрешена только при наличии всех необходимых тестов, которые требует правительством Китая для въезда в страну. Сдать тесты можно в аэропорту Хельсинки.

Помимо прочего, Finnair раз в неделю летает в Шанхай.