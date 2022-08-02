Исследование: геополитические проблемы не мешают восстановлению международного туризма
Согласно данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), в первом полугодии 2022 года международный туризм восстановился почти наполовину по сравнению с допандемийным 2019 годом.
„Международный туризм продолжает активно восстанавливаться после пандемии коронавируса, несмотря на серьезные экономические и геополитические проблемы. За пять месяцев 2022 года в международном туризме наблюдался значительный рост: было зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий, это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 46% от числа прибытий в 2019 году“, — говорится в сообщении организации.
Согласно данным UNWTO, Европа приняла с января по май на 350% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в апреле на католическую Пасху рост составил 458%. Отмечается, что рост турпотока связан с высоким спросом на путешествия внутри Европы, а также отменой всех ограничений на поездки в большинстве стран, пишет Interfax.
В Северной и Южной Америке количество международных прибытий выросло более чем в два раза (плюс 112%).
Тем не менее, сообщает UNWTO, на восстановление также влияют слабые показатели 2021 года, поэтому в целом количество прибытий в Европе, а также в Северной и Южной Америке остается ниже уровня 2019 года на 36% и 40% соответственно.
Турпоток на Ближнем Востоке вырос за пять месяцев 2022 года на 157%, в странах Африки – на 156%. При этом из-за эффекта низкой базы в 2021 году показатели турпотока остаются ниже на 54% и 50% соответственно, чем в 2019 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество прибытий почти удвоилось (плюс 94%), но это на 90% ниже, чем в 2019 году, поскольку границы некоторых стран все еще остаются закрытыми для туристов.
Как отмечает UNWTO, некоторые субрегионы восстановили туристические прибытия на 70-80% от допандемийного уровня. Среди них – Карибский регион и Центральная Америка, Южное Средиземноморье, Западная и Северная Европа.
При этом некоторые направления превысили уровень 2019 года, например, Виргинские острова США, остров Сен-Мартен, Молдавия, Албания, Гондурас и Пуэрто-Рико.
„Расходы на туризм также растут. Так, у туристов из Франции, Германии, Италии и США они в настоящее время составляют от 70% до 85% допандемийного уровня, а траты граждан Индии, Саудовской Аравии и Катара уже превысили показатели 2019 года“, — сообщает организация.
В то же время ряд стран, среди которых Сербия, Сейшелы, Турция, Мексика, Хорватия, Португалия, полностью восстановили допандемийный уровень доходов от международного туризма.
Как отмечает UNWTO, высокий спрос во время летнего сезона в Северном полушарии закрепит тренды на восстановление международных прибытий, поскольку все больше направлений ослабляют или отменяют ограничения на поездки.
„Между тем, более высокий, чем ожидалось, спрос создал серьезные операционные и кадровые проблемы, кроме того, обострение ситуации на Украине, рост инфляции и процентных ставок, а также опасения по поводу замедления экономического роста создают риск для дальнейшего восстановления турпотока“, — сообщает организация.