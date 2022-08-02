Туровский советует: что делать, если вы встретили в лесу медведя, лося или кабана?

Если вы находитесь к медведю очень близко и видите, что он опустился, его шея и голова вытянуты, и голова двигается попеременно то влево, то вправо, это явно указывает на то, что он раздражен. „Немедленно лягте на землю и положите руки за затылок. Как правило, в такой ситуации медведь должен обнюхать сложенные за головой руки, ознакомиться с ситуацией и, хочется надеяться, оставить вас в покое. При этом медведь будет очень возбужден, поэтому постарайтесь вести себя как можно тише, так как любой звук может быть воспринят им как провокация“, – рассказал зоолог.



Спасаясь от раздраженной лосихи, нужно залезть на дерево



Еще более опасным, чем эстонский бурый медведь, является лось, а точнее, лосиха весной с совсем молодым детенышем. „Шутить с лосихой-матерью точно не стоит, – рассказывает Туровский. – Лоси обычно живут в болотистых местах на опушке густого леса, и лосиха оставляет свое потомство на одном месте, а сама перемещается в радиусе нескольких десятков метров вокруг детеныша. Ребенок терпеливо ждет свою мать и кричит о помощи, если ему что-то угрожает. Лосиха реагирует на это моментально, и при необходимости она вполне может сбить человека с ног“.



Если вы случайно оказались в лесу поблизости от лосят, Туровский советует быстро и незаметно скрыться. „Отойдите от лосенка как можно дальше и будьте начеку. Или, еще лучше, залезайте на дерево, – говорит Туровский. – Когда лосиха вернется к своему детенышу и почует незнакомца, она может начать вас преследовать. Если вы залезли на дерево, то неплохо, если у вас с собой есть кроссворд и карандаш, потому что может случиться так, что вам придется остаться там надолго, может быть даже на несколько часов“.



Встретив самку кабана, отскочите в сторону и бегите



Весной угрозу могут представлять самки диких кабанов, которые в это время заботятся о своих детенышах. „Если во время прогулки вам не повезет оказаться между самкой кабана и ее поросятами, она немедленно нападет“, – говорит Туровский. Поскольку самка кабана видит недалеко и не может смотреть по сторонам, она нападает по прямой линии вперед.



„Чтобы убежать, прыгните влево от ее нее, затем снова вправо, и так далее, пока не окажетесь достаточно далеко. После этого просто убегайте как можно быстрее. Самка кабана хорошо почувствует, что вы находитесь достаточно далеко от ее детенышей и ничем им не угрожаете“.



Никогда не смотрите дикому животному прямо в глаза



При встрече с любым животным, будь то медведь, лось или кабан, не стоит смотреть ему прямо в глаза. Смотрите на морду или уши животного, но не в его зрачки. Чтобы понять разницу, Туровский рекомендует провести дома простой эксперимент. Для этого возьмите зеркало и посмотрите себе в глаза. Сначала посмотрите на внутренний и внешний угол левого глаза, и затем сделайте то же самое с правым глазом. После этого пристально посмотрите себе в оба глаза, как будто сверля их своим взглядом.



„Ситуация сразу же становится напряженной. Например, когда я смотрю себе прямо в глаза, у меня по спине начинают бежать мурашки, и то же самое происходит и в мире животных – прямой взгляд в глаза животное воспринимает как серьезную угрозу“, – подчеркивает зоолог.



Самая большая опасность скрывается в траве



Туровский советует в течение всего времяпровождения в лесу постоянно находиться в движении, чтобы животные могли заметить вас издалека. „Не стоит прятаться в густой траве или часами в ней спать, иначе вы можете внезапно оказаться на пути медведя, лося или кабана, а также самых опасных обитателей эстонских лесов – клещей“, – предупреждает Туровский.



Как правило, клещи подстерегают людей в траве высотой 10-12 сантиметров. „Клещ чувствует тепло, и когда мимо проходит кто-то большой, излучающий тепло и выдыхающий углекислый газ, клещ начинает преследование, – говорит Туровский. – Клещи передвигаются не очень быстро, но они неутомимые охотники. Поэтому, опасность клещей существует всегда, она очень реальная, и ее нужно учитывать каждый раз, когда вы отправляетесь в лес“.