Туровский советует: что делать, если вы встретили в лесу медведя, лося или кабана?(5)
Согласно недавнему исследованию Fjällräven, встреча с диким животным является одной из наиболее распространенных причин, по которой женщины не стремятся ходить в походы в лес – каждая вторая эстонка боится встречи с медведем, лосем или кабаном. Зоолог Алексей Туровский рассказывает о том, какое животное является самым опасным в эстонских лесах, а также дает для летнего туристического сезона советы о том, что делать, если вы столкнулись с бурым медведем, вес которого может достигать 400 кг, или лосихой, защищающей своего детеныша.
Встретив медведя, вспомните рождественское стихотворение
По словам Туровского, если вы увидели медведя на большом, пусть даже двадцатиметровом, расстоянии, вы должны немедленно остановиться и начать разговаривать с медведем в спокойной и монотонной манере. „Прочитайте медведю заученное в детстве рождественское стихотворение или ритмично повторяйте строчки любимой песни – главное, чтобы этим вы не взбудоражили сами себя. Одновременно можно осторожно начинать отходить от медведя, двигаясь спиной вперед“, – советует Туровский.
„Ни в коем случае не поворачивайтесь к медведю спиной, не кричите и не шепчите. Шепот, как и крик, воздействует на любое животное, в том числе и на медведя, как провокация, вызывая у него беспокойство. Разговор спокойным голосом дает медведю ясный сигнал, что все в порядке, и что у вас нет злых намерений“,– добавляет он.
Если вы находитесь к медведю очень близко и видите, что он опустился, его шея и голова вытянуты, и голова двигается попеременно то влево, то вправо, это явно указывает на то, что он раздражен. „Немедленно лягте на землю и положите руки за затылок. Как правило, в такой ситуации медведь должен обнюхать сложенные за головой руки, ознакомиться с ситуацией и, хочется надеяться, оставить вас в покое. При этом медведь будет очень возбужден, поэтому постарайтесь вести себя как можно тише, так как любой звук может быть воспринят им как провокация“, – рассказал зоолог.
Спасаясь от раздраженной лосихи, нужно залезть на дерево
Еще более опасным, чем эстонский бурый медведь, является лось, а точнее, лосиха весной с совсем молодым детенышем. „Шутить с лосихой-матерью точно не стоит, – рассказывает Туровский. – Лоси обычно живут в болотистых местах на опушке густого леса, и лосиха оставляет свое потомство на одном месте, а сама перемещается в радиусе нескольких десятков метров вокруг детеныша. Ребенок терпеливо ждет свою мать и кричит о помощи, если ему что-то угрожает. Лосиха реагирует на это моментально, и при необходимости она вполне может сбить человека с ног“.
Если вы случайно оказались в лесу поблизости от лосят, Туровский советует быстро и незаметно скрыться. „Отойдите от лосенка как можно дальше и будьте начеку. Или, еще лучше, залезайте на дерево, – говорит Туровский. – Когда лосиха вернется к своему детенышу и почует незнакомца, она может начать вас преследовать. Если вы залезли на дерево, то неплохо, если у вас с собой есть кроссворд и карандаш, потому что может случиться так, что вам придется остаться там надолго, может быть даже на несколько часов“.
Встретив самку кабана, отскочите в сторону и бегите
Весной угрозу могут представлять самки диких кабанов, которые в это время заботятся о своих детенышах. „Если во время прогулки вам не повезет оказаться между самкой кабана и ее поросятами, она немедленно нападет“, – говорит Туровский. Поскольку самка кабана видит недалеко и не может смотреть по сторонам, она нападает по прямой линии вперед.
„Чтобы убежать, прыгните влево от ее нее, затем снова вправо, и так далее, пока не окажетесь достаточно далеко. После этого просто убегайте как можно быстрее. Самка кабана хорошо почувствует, что вы находитесь достаточно далеко от ее детенышей и ничем им не угрожаете“.
Никогда не смотрите дикому животному прямо в глаза
При встрече с любым животным, будь то медведь, лось или кабан, не стоит смотреть ему прямо в глаза. Смотрите на морду или уши животного, но не в его зрачки. Чтобы понять разницу, Туровский рекомендует провести дома простой эксперимент. Для этого возьмите зеркало и посмотрите себе в глаза. Сначала посмотрите на внутренний и внешний угол левого глаза, и затем сделайте то же самое с правым глазом. После этого пристально посмотрите себе в оба глаза, как будто сверля их своим взглядом.
„Ситуация сразу же становится напряженной. Например, когда я смотрю себе прямо в глаза, у меня по спине начинают бежать мурашки, и то же самое происходит и в мире животных – прямой взгляд в глаза животное воспринимает как серьезную угрозу“, – подчеркивает зоолог.
Самая большая опасность скрывается в траве
Туровский советует в течение всего времяпровождения в лесу постоянно находиться в движении, чтобы животные могли заметить вас издалека. „Не стоит прятаться в густой траве или часами в ней спать, иначе вы можете внезапно оказаться на пути медведя, лося или кабана, а также самых опасных обитателей эстонских лесов – клещей“, – предупреждает Туровский.
Как правило, клещи подстерегают людей в траве высотой 10-12 сантиметров. „Клещ чувствует тепло, и когда мимо проходит кто-то большой, излучающий тепло и выдыхающий углекислый газ, клещ начинает преследование, – говорит Туровский. – Клещи передвигаются не очень быстро, но они неутомимые охотники. Поэтому, опасность клещей существует всегда, она очень реальная, и ее нужно учитывать каждый раз, когда вы отправляетесь в лес“.
Согласно исследованию, проведенному этой весной исследовательской компанией Socio по заказу производителя туристического снаряжения Fjällräven, каждая вторая эстонская женщина несколько раз в неделю проводит время на природе. Наибольший интерес к походам проявляют женщины 25-34 лет. Более половины живущих в Эстонии женщин ходят в поход раз в каждые пару месяцев, и три четверти делают это два раза в год. В большинстве случаев женщины отправляются в поход со своей семьей и детьми, а также со своим партнером или сожителем и друзьями. По сравнению со своими южными соседями, эстонские женщины чаще путешествуют в одиночку. При походе в лес женщины боятся заблудиться, и встреча с диким зверем также вызывает страх.