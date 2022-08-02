В июле через Таллиннский аэропорт прошли 282 559 пассажиров. Угадайте самое популярное направление!

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, июльский показатель числа пассажиров оказался отличным, но восстановлению докризисного показателя препятствуют логистические затруднения, обусловленные нехваткой персонала в европейских аэропортах. „Ситуация в сфере авиации в целом стабилизировалась, но расписания еще корректируются, рейсы опаздывают и отменяются. Поэтому пассажирам следует проверять расписания и не пропускать сообщения авиакомпаний. Заметив изменение расписания, непременно свяжитесь со своей авиакомпанией“, - сказал Пяргмяэ и добавил, что, хотя среднее время прохождения контроля в Таллиннском аэропорту в июле составило менее 15 минут, по-прежнему действует правило двух часов. „Поскольку процент заполняемости рейсов летом весьма высок, формальности в аэропорту занимают больше времени. Для того, чтобы вовремя выполнить все необходимые действия и спокойно ждать посадки, в аэропорт следует прибыть за два часа до указанного времени вылета. Мы также советуем выбирать прямые рейсы и по возможности ограничиваться тщательно упакованной ручной кладью“.