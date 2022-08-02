В июле через Таллиннский аэропорт прошли 282 559 пассажиров. Угадайте самое популярное направление!
В июле через Таллиннский аэропорт прошло 282 559 пассажиров, что на 78% больше, чем за тот же период прошлого года. Данный показатель составляет 88% от докризисного числа пассажиров.
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, июльский показатель числа пассажиров оказался отличным, но восстановлению докризисного показателя препятствуют логистические затруднения, обусловленные нехваткой персонала в европейских аэропортах. „Ситуация в сфере авиации в целом стабилизировалась, но расписания еще корректируются, рейсы опаздывают и отменяются. Поэтому пассажирам следует проверять расписания и не пропускать сообщения авиакомпаний. Заметив изменение расписания, непременно свяжитесь со своей авиакомпанией“, - сказал Пяргмяэ и добавил, что, хотя среднее время прохождения контроля в Таллиннском аэропорту в июле составило менее 15 минут, по-прежнему действует правило двух часов. „Поскольку процент заполняемости рейсов летом весьма высок, формальности в аэропорту занимают больше времени. Для того, чтобы вовремя выполнить все необходимые действия и спокойно ждать посадки, в аэропорт следует прибыть за два часа до указанного времени вылета. Мы также советуем выбирать прямые рейсы и по возможности ограничиваться тщательно упакованной ручной кладью“.
Пяргмяэ напомнил, что с июля все пассажиры AirBaltic и SAS со сдаваемым багажом могут самостоятельно регистрироваться на свои рейсы для сокращения времени пребывания в аэропорту.«Пункты самообслуживания для сдающих багаж пассажиров расположены у стоек регистрации 1-4, причем для использования этой возможности пассажир должен заранее зарегистрироваться на свой рейс онлайн. Система самообслуживания принимает багаж, когда до вылета остается не более 24 часов. Самообслуживание доступно с 04.00 до 21.00“.
В июле функционировало 35 регулярных линий, обслуживаемых 14 авиакомпаниями. Пассажиры чаще всего отправлялись в узловые аэропорты Риги, Хельсинки и Франкфурта. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила в июле 82%. Самым популярным пунктом назначения среди отправляющихся отдыхать пассажиров оставался курорт Анталья.
Лидировали Air Baltic с 25% и Ryanair с 22% рыночной долей. Lufthansa выбрали 9% и Finnair – 8% пассажиров.
В июле было произведено 3513 летных операций, что составляет в среднем 113 приземлений и взлетов в день.
С января по июль через Таллиннский аэропорт прошло суммарно 1 486 536 пассажиров – больше, чем в течение всего 2021 года.
Через региональные аэропорты за июль прошло 7724 пассажира. Аэропорт в Курессааре обслужил 4170 пассажиров, что на 3% больше по сравнению с июлем прошлого года. Через Кярдлаский аэропорт прошло 1450, а через Тартуский аэропорт – 1190 пассажиров. Пярнуский аэропорт обслужил 914 пассажира, 75% которых выбрали рейсы в Хельсинки. В Пярну также появилась сезонная линия в Стокгольм. В июле прошлого года в Пярну и Тарту отсутствовало такое авиасообщение.
С января по июль через региональные аэропорты прошло суммарно 36 080 пассажиров.