Украинцы заменили в Испании российских туристов?

Как убедился корреспондент DW, в провинции Аликанте, что на восточном побережье Испании, этой отлаженной русскоязычной структурой воспользовались многие бегущие от войны украинцы. Информацию о сдаваемом жилье они, как правило, получают от своих земляков. Дело в том, что еще до вторжения России в Украину в Испании проживало до 150 тысяч украинцев, многие из которых имели обширные контакты с россиянами и состояли с ними в одних общественных организациях выходцев из бывшего СССР.

Впрочем, в последнем десятилетии основной базой отдыха российских туристов, по утверждению Ринкона, все больше становились не гостиницы, а частные квартиры и коттеджи. Речь идет о недвижимости, принадлежащей гражданам РФ, которые, продолжая жить на родине, пользуются ею разве что один месяц в году. Свое жилье они сдают отдыхающим через посредников, как правило, постоянно живущих в Испании соотечественников. Проживание на частной квартире - не столь дешево, но более выгодно, чем в гостинице, особенно, когда речь идет о семьях с детьми.

Инфраструктура для обслуживания отдыхающих из России создавалась в Испании в течение трех десятилетий, рассказал DW мадридский аналитик в области международного туризма Карлос Ринкон. По его словам, еще недавно эта структура принимала в год до полутора миллионов граждан России. Поначалу речь шла о гостиницах и ресторанах на нескольких курортах Каталонии, персонал которых говорил по-русски. Затем подобные заведения распространились по всему восточному и южному побережью страны.

Но такая ситуация была предсказуема. Эксперты накануне нынешнего турсезона говорили о грядущем кризисе в структурах, которые в прежние годы специализировались на обслуживании гостей из России. Однако, кризис, похоже, удалось преодолеть - не без участия приехавших в Испанию украинцев?

Все ковидные ограничения в этом году в Испании сняты, поэтому миллионы европейцев отправились на пляжи страны, чтобы наверстать упущенное в карантин. По официальным данным, число иностранных туристов и отдыхающих в июле 2022 года достигло в Испании доковидного уровня. И это несмотря на увеличение на 10-15 процентов цен на все услуги. Из России прямых авиарейсов из-за санкций нет, приехать можно лишь транзитом через третьи страны. Это дорого, неудобно и, разумеется, негативно сказывается на числе приезжих.

Но кто из приехавших с конца февраля украинцев снимает жилье в Испании и зачем? Ведь в качестве бежавших от войны людей, ищущих временное убежище, они имеют право на бесплатное жилье и за их расселение отвечает государство? Как пояснили DW в украинской диаспоре, бежавшие от войны украинцы часто расселяются местными властями в глубинке, порой в общежитиях, где жить „не очень комфортно“. Так что некоторые люди предпочитают платить, чтобы устроиться там, где им нравится. К тому же среди последних немало тех, кто покинул Украину вопреки запретам, будучи военнообязанными. Поэтому они предпочитают не регистрироваться: ни в полиции - в качестве беженцев, ни в гостиницах - в качестве постояльцев.

Кто оказывается вне официальной статистики

В соответствии с официальной испанской статистикой, в страну с марта этого года прибыло 132 тысячи беженцев из Украины. Большая часть из них - это женщины и дети. Правда, речь идет лишь о тех, кто зарегистрировался и получает помощь государства. Что же касается тех, кто предпочел сохранять инкогнито, то статистика о них молчит. В основном, это одинокие мужчины или семейные пары с детьми - „обычные отдыхающие, теряющиеся среди миллионов других иностранных гостей“, пояснил аналитик Ринкон.

В этом году на улицах курортных поселков в той же провинции Аликанте сразу бросаются в глаза многочисленные автомобили с украинскими номерами. Из сообщений местных СМИ известно, что примерно треть украинцев, включая тех, кто не регистрируются, прибывают в Испанию на личных автомобилях. Впрочем, называть последних „отдыхающими“ не стоит. На пляжах их не увидишь. Как выяснила DW, проведя на условиях анонимности опрос в одном из поселков Аликанте, многие работают дистанционно - в украинских и международных фирмах. В основном это люди, далекие от политики: IT- и другие высококвалифицированные специалисты, лица либеральных профессий, предприниматели.

Траты россиян в Испании

Итак, сегодня испанская туриндустрия работает на полную мощь. Но в прессе порой появляется информация о том, что испанцы якобы сожалеют об отсутствии россиян, поскольку те тратят много денег на отдых, что выгодно местному туристическому бизнесу. Комментируя подобные высказывания, аналитик Карлос Ринкон обратился к официальной статистике. Действительно, каждый российский турист тратит в Испании в день 198 евро при средних тратах других иностранцев в 134 евро.

На что идут деньги россиян, ведь непосредственно на отдых они расходуют, по данным статистики, не больше других европейцев? Граждане РФ, по словам аналитика, покупают в Испании одежду, обувь и, особенно, в последние годы - лекарства. У других иностранцев делать подобные приобретения в Испании надобности нет. Так что траты россиян никакой существенной роли в местной индустрии отдыха не играют. „На деле российский туризм всегда был для Испании лишь каплей в море, учитывая, что ежегодно страну посещает до 82 миллионов иностранцев“, - резюмировал Карлос Ринкон.