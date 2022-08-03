Что делать, если вы потеряли банковскую карту в отпуске?
Нередко во время отпуска пропадают вещи, и часто это может быть связано как с кражей, так и с рассеянностью. Руководитель подразделения платёжных карт Luminor Григорий Илькевич рассказывает, что делать, если в отпуске пропал кошелек с банковской картой.
По словам Илькевича, потери и кражи платежных карт являются неизбежной частью повседневной банковской деятельности. „Таких случаев сотни в месяц, поэтому потеря или истечение срока действия карты – довольно частое явление“, – заверил Илькевич. Но что делать, если карта неожиданно потерялась во время зарубежной поездки? „Если клиент попал в беду, существует множество способов, которыми банк может помочь. Первое, что необходимо сделать, это сообщить банку о потере – после этого можно действовать дальше“, – подчеркнул он. Это особенно важно, во избежание непредвиденных операций с картой.
Банк обычно высылает клиенту новую карту по почте. Пока новая карта еще не дошла до владельца, пользоваться деньгами на счете всё-таки можно. „Наш главный партнер – Visa, у которой есть специальная служба по выдаче наличных в случае утери карты в любой точке мира. Но это – платная услуга“, – сказал Илькевич.
Банк также может помочь, если во время поездки что-то пойдет не так, например, оплата брони отеля или услуги. „Бывают случаи, когда плата за обслуживание случайно взимается дважды, и у клиента заканчивается лимит платежей. Здесь также можно связаться с банком и попросить срочно увеличить лимит, особенно если мы видим двойное бронирование на счете“.
По словам Илькевича, банковскую карту никогда не следует передавать официанту или официантке, что является обычной практикой во многих странах. „Если платежный терминал находится в другом месте и официант не может принести его вам, вы должны встать и пойти с официантом. Было много случаев, когда официант копировал данные платежной карты, крал их и впоследствии использовал злонамеренно“, – привел он пример.
К счастью, сегодня существуют и более простые способы защиты от краж. Все больше людей предпочитают совершать транзакции с помощью Apple Pay или Google Pay, прикладывая смартфон или часы к платежному терминалу вместо банковской карты. Если банковская карта утеряна, но смарт-платежи активированы, вы можете совместно с вашим банком найти способ обеспечить возможность оплачивать услуги во время путешествия.
Тем не менее, в поездках нелишним будет иметь при себе кредитную карту, роль которой может успешно заменить платежная карта Luminor Black. „Эта карта работает как кредитная карта. В некоторых местах вы можете легко платить, даже если у оператора проблемы или в месте назначения нет устойчивого покрытия“, – говорит Илькевич. Поэтому при путешествии следует рассмотреть все варианты. „Я бы определенно рекомендовал брать с собой как дебетовые, так и кредитные карты, иметь определенную сумму наличных и по возможности использовать Apple Pay или Google Pay“, – заключает руководитель отдела платёжных карт Luminor.