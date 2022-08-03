Что делать, если вы потеряли банковскую карту в отпуске?

По словам Илькевича, потери и кражи платежных карт являются неизбежной частью повседневной банковской деятельности. „Таких случаев сотни в месяц, поэтому потеря или истечение срока действия карты – довольно частое явление“, – заверил Илькевич. Но что делать, если карта неожиданно потерялась во время зарубежной поездки? „Если клиент попал в беду, существует множество способов, которыми банк может помочь. Первое, что необходимо сделать, это сообщить банку о потере – после этого можно действовать дальше“, – подчеркнул он. Это особенно важно, во избежание непредвиденных операций с картой.

Банк обычно высылает клиенту новую карту по почте. Пока новая карта еще не дошла до владельца, пользоваться деньгами на счете всё-таки можно. „Наш главный партнер – Visa, у которой есть специальная служба по выдаче наличных в случае утери карты в любой точке мира. Но это – платная услуга“, – сказал Илькевич.

Банк также может помочь, если во время поездки что-то пойдет не так, например, оплата брони отеля или услуги. „Бывают случаи, когда плата за обслуживание случайно взимается дважды, и у клиента заканчивается лимит платежей. Здесь также можно связаться с банком и попросить срочно увеличить лимит, особенно если мы видим двойное бронирование на счете“.

По словам Илькевича, банковскую карту никогда не следует передавать официанту или официантке, что является обычной практикой во многих странах. „Если платежный терминал находится в другом месте и официант не может принести его вам, вы должны встать и пойти с официантом. Было много случаев, когда официант копировал данные платежной карты, крал их и впоследствии использовал злонамеренно“, – привел он пример.