Где жить хорошо? 10 самых дружелюбных стран в мире в 2022 году

Эмиграция — дело тонкое и сложное, особенно в наше непростое время. Международное агентство InterNations опросило 11970 экспатов (представители 177 национальностей) из 181 страны и составило рейтинг государств, в которых адаптация иностранцев проходит наиболее безболезненно. Согласно полученным данным, в основном среди самых благоприятных мест для жизни - страны Азии и Латинской Америки, хотя в первую десятку попало и одно европейское государство.