Где жить хорошо? 10 самых дружелюбных стран в мире в 2022 году
Эмиграция — дело тонкое и сложное, особенно в наше непростое время. Международное агентство InterNations опросило 11970 экспатов (представители 177 национальностей) из 181 страны и составило рейтинг государств, в которых адаптация иностранцев проходит наиболее безболезненно. Согласно полученным данным, в основном среди самых благоприятных мест для жизни - страны Азии и Латинской Америки, хотя в первую десятку попало и одно европейское государство.
ТОП-10 самых дружелюбных стран:
1. Мексика
2. Индонезия
3. Оман
4. Филиппины
5. Бразилия
6. Вьетнам
7. Тайвань
8. Таиланд
9. Португалия
10. Бахрейн
Эстония заняла в общем рейтинге лучших стран для экспатов 11-ое место. У Финляндии - 32 место, Норвегии - 34, России - 17, США - 14, Германии - 42.
При этом, по качеству жизни Эстония занимает 12 место, пропустив вперед Францию, но опередив, например, Германию, Чехию и Норвегию.
ТОП-10 стран по качеству жизни:
1. Испания
2. Тайвань
3. Австрия
4. Португалия
5. ОАЭ
6. Швейцария
7. Финляндия
8. Дания
9. Южная Корея
10. Сингапур
В рейтинге возможностей для путешествий у Эстонии 9 место (первое у Сингапура), в рейтинге системы здравоохранения - 24 место (первое у Тайваня), в рейтинге безопасности - 6 место (первое у Дании), в рейтинге "климат и окружающая среда" - 9 место (первое у Финляндии).
Худшими странами для экспатов оказались: Люксембург, Кипр, Гонконг, Новая Зеландия и Кувейт.
Все данные рейтинга можно посмотреть здесь.