В Чили появилась загадочная гигантская воронка

В чилийской провинции Тьерра-Амарилья в земле появилась огромная воронка, сообщает "Моя Планета“ со ссылкой на La Razon. Дыра на поверхности постепенно расширяется.

Впервые воронку заметили на выходных недалеко от шахты Алькапарроса, где канадская компания добывает медь. Сначала диаметр дыры был 25 метров, а к 1 августа увеличился до 32 метров. Глубину ямы оценивают более чем в 64 метра.

Власти Чили отправили на исследование воронки сотрудников национальной геологической службы. Специалисты пока не могут утверждать, что появление дыры в земле связано с добычей на рудниках. По их словам, от шахты воронку отделяет „значительное расстояние“ — примерно 200 метров.



Жители окрестных поселений выражают беспокойство, ведь подобного здесь еще не случалось. „Мы переживаем, хотя страх был у нас всегда. Наша коммуна окружена месторождениями полезных ископаемых, где ведутся подземные работы — фактически, прямо под нами“, — заявил мэр местной коммуны Кристобаль Суньига. По его словам, дыра продолжает расширяться.