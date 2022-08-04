Завтра в Тарту стартует Фестиваль еды и вина

Любителям вкусной еды будут предложены лучшие угощения как от малых производителей и предприятий уличной еды Южной Эстонии, так и отменные блюда местных поп-ап ресторанов. В винной зоне вам предложат широкий выбор разнообразных вин. Вы также сможете принять участие в дегустации и получить рекомендации от лучших сомелье Эстонии. В дни фестиваля пройдет также день домашних кафе в районе Таммелинна.