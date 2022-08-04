Россию в первом полугодии посетили на 95% меньше иностранных туристов, чем до пандемии

Общее число прибытий иностранных граждан с января по июнь 2022 года оказалось на 15,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года и на 61% меньше, чем в 2019. Число прибытий с целью туризма выросло по сравнению с прошлым годом на 21%, но падение к допандемийному периоду составило более 95%: с 1,96 млн путешественников в первом полугодии 2019 до 81 500. в 2022. При этом въездной турпоток в первом квартале этого года был почти в 2,5 раза выше, чем в апреле-июне.