В предстоящее воскресенье музеи Таллинна можно будет посетить бесплатно

Музейное воскресенье – это инициатива города Таллинна, призванная привлечь больше внимания к повседневной деятельности музеев и богатой культурной жизни города, делая ее более доступной как для жителей, так и для гостей столицы.

C марта этого года музеи города Таллинна открыты для бесплатного посещения в первое воскресенье каждого месяца. Следующее музейное воскресенье состоится 4 сентября.

В рамках Музейного воскресенья можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея, в том числе расположенные в Старом городе Таллиннский музей городской жизни (Вене, 17), Музей фотографии (Раекоя 4/6), Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а). Начиная с июня в рамках акции можно посетить галерею Св. Иоанна – выставочный павильон Музея фотографии (Вяйке-Пяэсукезе, 5).

Помимо этого, для бесплатного посещения открыт Музей Каламая (Коцебу, 16). К проекту также присоединились Эстонский музей современного искусства (Курси, 5) и галерея Мустамяэского культурного центра „Кая“ (Вильде теэ, 118).

В рамках проекта в Кадриорге можно бесплатно посетить детский музей Мийямилла (Койдула, 21с), дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), а также музеи Таллиннского литературного центра – музей Вильде (Рохелине аас, 3), музей Мати Унта (Койдула, 17) и музей Таммсааре (Койдула, 12а).