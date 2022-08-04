В башенном городище Вао откроется фотовыставка к "Аптекарю Мельхиору“
Завтра, 5 августа, в башенном городище Вао откроется новая постоянная выставка, рассказывающая об истории городища и правителей деревни Вао. На выставке можно будет увидеть снимки, которые фотограф Герли Тооминг сделала на проходивших в Вао съемках трилогии „Аптекарь Мельхиор“.
Если обычно башенное городище Вао закрыто и посетить его можно только за плату и по предварительной договоренности, то на открытие выставки, которое состоится в пятницу, приглашены все желающие, а само мероприятие бесплатно. Выставку откроет директор музея Вяйке-Маарья Эдгар Таммур, участие в открытии примет генеральный продюсер трилогии „Аптекарь Мельхиор“ Ольга Харчук.
По словам Ольги Харчук, открытие выставки в Вао – отличное вступление к премьере второй части кинотрилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“. Съемки картины проходили в башенном городище Вао два года назад, в августе 2020 года. Все три части кинотрилогии выйдут на широкий экран в этом году. „Башенное городище Вао стало настоящим открытием для киноиндустрии, многие жители Эстонии в нем еще не бывали. Здесь мы снимали сцены в комнате, где жили рыцарь Клингенстайн и монах Вунбальд, в доминиканском монастыре и в подвале ювелира Касендорпа“, – рассказала Ольга Харчук.
Первую часть трилогии „Аптекарь Мельхиор“ в кино посмотрели уже более 122 000 человек – ее по-прежнему можно увидеть в кинотеатрах по всей Эстонии. По словам Ольги Харчук, с момента восстановления независимости Эстонии в стране было снято всего 11 фильмов, которым удалось преодолеть порог 100 000 зрителей.
Торжественная премьера второй части трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ состоится 15 августа в 18:30 в кинотеатре Apollo в таллиннском торгово-развлекательном центре Ülemiste. В широкий кинопрокат по всей Эстонии фильм поступит 19 августа – крупнейшие кинотеатры уже продают билеты на премьерные показы.
В день открытия новой постоянной экспозиции башенного городища, которое состоится 5 августа в 18:00, вход для всех желающих бесплатный. В дальнейшем попасть на выставку можно будет, связавшись предварительно с музеем Вяйке-Маарья по телефону 326 1625 или электронной почте muuseum@v-maarja.ee и приобретя за 1 евро входной билет. Новая постоянная выставка башенного городища Вао подготовлена при поддержке фонда Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры“).
Сюжет
АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР. ПРИЗРАК
Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.
Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.
Тем временем Мельхиора мучает вопрос, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку...
Режиссер: Эльмо Нюганен
В главных ролях: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Райво Трасс, Кармен Микивер, Райн Симмуль, Рийна Майдре, Майт Мальмстен.
Продюсеры: Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions, HansaFilm
Сопродюсеры: Maze Productions (Германия), Film Angels Productions (Латвия), InScript (Литва)
Поддержка: Эстонский институт кино, Министерство культуры, Вируский фонд кино, Saarte Fond, Тартуский фонд кино, National Film Centre of Latvia, Рижский фонд кино, Lithuanian tax incentive, Creative Europe MEDIA, Kanal2 и Apollo TV.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. Во втором фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге „Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву“ героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните“, „1944“). За производство отвечают: Taska Film («O2“, „Фред Юсси. Красота бытия“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Имена в граните“, „1944“), Nafta Films («O2“, „Тайное общество Супилинна“), Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Болото“) и HansaFilm («Правда и справедливость“). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.