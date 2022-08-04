В башенном городище Вао откроется фотовыставка к "Аптекарю Мельхиору“

Если обычно башенное городище Вао закрыто и посетить его можно только за плату и по предварительной договоренности, то на открытие выставки, которое состоится в пятницу, приглашены все желающие, а само мероприятие бесплатно. Выставку откроет директор музея Вяйке-Маарья Эдгар Таммур, участие в открытии примет генеральный продюсер трилогии „Аптекарь Мельхиор“ Ольга Харчук.

По словам Ольги Харчук, открытие выставки в Вао – отличное вступление к премьере второй части кинотрилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“. Съемки картины проходили в башенном городище Вао два года назад, в августе 2020 года. Все три части кинотрилогии выйдут на широкий экран в этом году. „Башенное городище Вао стало настоящим открытием для киноиндустрии, многие жители Эстонии в нем еще не бывали. Здесь мы снимали сцены в комнате, где жили рыцарь Клингенстайн и монах Вунбальд, в доминиканском монастыре и в подвале ювелира Касендорпа“, – рассказала Ольга Харчук.

Первую часть трилогии „Аптекарь Мельхиор“ в кино посмотрели уже более 122 000 человек – ее по-прежнему можно увидеть в кинотеатрах по всей Эстонии. По словам Ольги Харчук, с момента восстановления независимости Эстонии в стране было снято всего 11 фильмов, которым удалось преодолеть порог 100 000 зрителей.

Торжественная премьера второй части трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ состоится 15 августа в 18:30 в кинотеатре Apollo в таллиннском торгово-развлекательном центре Ülemiste. В широкий кинопрокат по всей Эстонии фильм поступит 19 августа – крупнейшие кинотеатры уже продают билеты на премьерные показы.