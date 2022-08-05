Как исчез пятый по величине остров Эстонии

Хозяин хутора Ранна Рейн Ярва по-прежнему утверждает, что он живет не на Хийумаа, а на острове Кассари. "Я всем своим знакомым всегда так говорил, а говорил, оказывается, неправильно, потому что, как выяснилось, еще в 2015 году остров объединили с Хийумаа. Я ничего об этом не знал и только сейчас обнаружил, что живу не на пятом по величине острове в Эстонии“, — рассказывает он о своем невероятном открытии.