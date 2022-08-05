05.08.2022, 07:00
Как исчез пятый по величине остров Эстонии(6)
ФОТО: Hiiumaa mudeliklubi
"Как же так?! Ведь написано же, что это пятый по величине остров, площадь - 19,3 км²“, - негодуют жители острова Кассари, рассматривая местные информационные таблички. Совсем недавно они было ошарашены новостью, что острова Кассари больше не существует. Уже несколько лет. А сами они, по сути, уже являются жителями Хийумаа.
Хозяин хутора Ранна Рейн Ярва по-прежнему утверждает, что он живет не на Хийумаа, а на острове Кассари. "Я всем своим знакомым всегда так говорил, а говорил, оказывается, неправильно, потому что, как выяснилось, еще в 2015 году остров объединили с Хийумаа. Я ничего об этом не знал и только сейчас обнаружил, что живу не на пятом по величине острове в Эстонии“, — рассказывает он о своем невероятном открытии.