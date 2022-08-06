Россияне всё чаще жалуются, что не могут получить туристическую визу в Эстонию. О визовых ограничениях думает и Финляндия(32)
Судя по всему, Европейский союз пока не намерен предпринимать каких-то целенаправленных действий по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России или запрету въезда на территорию Европы тем, у кого уже есть действующая виза. Однако для многих жителей Финляндии развлекательные поездки россиян в то время, когда российская армия убивает женщин и детей в Украине, кажутся неуместными.
В последнее время всё большее недоумении у финнов вызывает тот факт, что, несмотря на продолжающуюся уже почти полгода войну в Украине, российские туристы могут спокойно уехать в отпуск в Европу. Это стало возможно из-за того, что некоторые европейские государства, к которым относится и Финляндия, продолжают выдавать россиянам визы.
Издание Iltalehti отмечает, что только с 1 по 22 июля этого года Финляндия выдала гражданам России 10 520 виз. Чиновник министерства иностранных дел Финляндии Леэна Лиукконен подтверждает, что визу по-прежнему можно получить и в туристических целях.