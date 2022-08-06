Россияне всё чаще жалуются, что не могут получить туристическую визу в Эстонию. О визовых ограничениях думает и Финляндия

Судя по всему, Европейский союз пока не намерен предпринимать каких-то целенаправленных действий по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России или запрету въезда на территорию Европы тем, у кого уже есть действующая виза. Однако для многих жителей Финляндии развлекательные поездки россиян в то время, когда российская армия убивает женщин и детей в Украине, кажутся неуместными.