Эстонская туристка, пострадавшая в результате забастовки авиакомпании: желание летать отбило напрочь

"Мы отдыхали в Румынии. Обратный рейс Франкфурт - Бухарест - Таллинн был назначен на 27 июля“, - начинает свой рассказ Мерилин. "За день до поездки нам попалась в интернете новость, что на следующий день Lufthansa планирует провести масштабную забастовку. Сначала мы вообще не переживали, без проблем зарегистрировались на рейс и пошли со спокойной душой на пляж. Но вскоре пришло сообщение, что наш первый рейс отменен. А потом сразу еще одно сообщение, что и второй рейс не состоится. В качестве замены нам предложили несколько вариантов, но все они были с вылетом 26 июля, то есть в тот же день, когда мы получили сообщение. Поскольку в этот момент мы находились вообще в другой части Румынии, в городе Констанца, мы могли успеть только на самый последний доступный рейс, который должен был вылететь из Бухареста в 18:40. Мы забронировали этот рейс, быстро на такси вернулись в отель, собрали вещи и рванули от побережья Черного моря до столицы. В аэропорт мы прибыли вовремя"...