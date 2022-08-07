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07.08.2022, 09:43

Корм для чаек, марципан от грусти, щепотка соли на удачу. Туристы оценили необычный проект — „Таллинн в коробочке“

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Создатели "Таллинна в коробочке"
Создатели "Таллинна в коробочке"
ФОТО: Личный архив

Такая экскурсия будет актуальна не только летом, но и любое время года. Даже если пойдет дождь, туристу не нужно будет кутаться в дождевик в томительном ожидании, когда он кончится. А все потому, что благодаря необычному проекту каждый может выбрать для себя комфортную продолжительность и время прогулки. Что это за коробочка, почему ее заказывают на романтические свидания и может ли она заменить гида — в материале RusDelfi.

„После начала пандемии нужно было как-то подстраиваться под неожиданную новую реальность. И оказалось, что наша коробочка пришлась как нельзя кстати: многое закрыто, развлечения недоступны, людям хотелось выходить, что-то делать, — рассказывает Элеонора. — Да и после отмены ограничений проект не потерял своей актуальности“. Изначально „Таллинн в коробочке“ был рассчитан на туристов. „Однако в период короны мы увидели, что он очень даже актуален и среди местных. Мы лишь усовершенствовали и адаптировали маршрут сейчас на местных, но он и не потерял своей актуальности среди приезжих гостей города“. Также гид отмечает, что людям в принципе нужно что-то новое. „Этакий „вау“ эффект! — улыбается Элеонора. — В путешествиях больше всего запоминается что-то необычно, бросить монетку, к примеру“.

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