07.08.2022, 09:43
Корм для чаек, марципан от грусти, щепотка соли на удачу. Туристы оценили необычный проект — „Таллинн в коробочке“(14)
ФОТО: Личный архив
Такая экскурсия будет актуальна не только летом, но и любое время года. Даже если пойдет дождь, туристу не нужно будет кутаться в дождевик в томительном ожидании, когда он кончится. А все потому, что благодаря необычному проекту каждый может выбрать для себя комфортную продолжительность и время прогулки. Что это за коробочка, почему ее заказывают на романтические свидания и может ли она заменить гида — в материале RusDelfi.