Корм для чаек, марципан от грусти, щепотка соли на удачу. Туристы оценили необычный проект — „Таллинн в коробочке“

„После начала пандемии нужно было как-то подстраиваться под неожиданную новую реальность. И оказалось, что наша коробочка пришлась как нельзя кстати: многое закрыто, развлечения недоступны, людям хотелось выходить, что-то делать, — рассказывает Элеонора. — Да и после отмены ограничений проект не потерял своей актуальности“. Изначально „Таллинн в коробочке“ был рассчитан на туристов. „Однако в период короны мы увидели, что он очень даже актуален и среди местных. Мы лишь усовершенствовали и адаптировали маршрут сейчас на местных, но он и не потерял своей актуальности среди приезжих гостей города“. Также гид отмечает, что людям в принципе нужно что-то новое. „Этакий „вау“ эффект! — улыбается Элеонора. — В путешествиях больше всего запоминается что-то необычно, бросить монетку, к примеру“.