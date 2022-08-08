ВИДЕО | Завораживающее зрелище: тысячи медуз заполонили побережье Израиля

Необычайно высокая концентрация медуз вида Rhopilema nomadica, вероятно, связана с деятельностью человека, загрязнением и изменением климата. Резкий рост количества медуз этим летом может иметь катастрофические последствия для экосистемы вблизи побережья Хайфы, и даже повлиять на промышленность и туризм, утверждают чиновники, сообщает "Моя Планета“.

Медузы-кочевники конкурируют с рыбой за пищу, засоряют насосы опреснительных установок, приносят ущерб рыбакам и мешают туристам, отметили в управлении природы правительства Израиля. Одной из возможных причин такого „цветения“ медуз может быть загрязнение окружающей среды — животные могут спасаться от сточных вод и твердых отходов. Кроме того, чрезмерный вылов и сокращение популяции океанских рыб, конкурирующих с медузами, или охотящихся на них, также могли стать причинами многочисленности медуз в этом году.

Власти советуют местным жителям не купаться в этом районе из-за риска того, что медузы могут их ужалить. Щупальца медузы имеют активные нематоцисты — жгучие клетки, которые выбрасываются при контакте. Яд этих существ вызывает головокружение, затрудненное дыхание, боли в груди и другие симптомы.

Летом у берегов Израиля часто можно увидеть скопления медуз, а в 2015 и 2017 годах сообщалось об их усиленном „цветении“. Медузы-кочевники, наиболее распространенный вид медуз в водах вблизи Хайфы — инвазивный вид. Эти существа изначально водились только в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Ученые подозревают, что медузы пришли в Средиземное море из Индийского океана, используя Суэцкий канал.