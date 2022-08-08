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08.08.2022, 09:08

Viking Line продала легендарное круизное судно итальянской фирме

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Finland Ferry Aground
Finland Ferry Aground
ФОТО: Rajavartiolaitos | AP

Уже в октябре Amorella перейдет во владение нового владельца, чьи судна курсируют по Средиземному морю, передает rusERR со ссылкой на Yle.

Как сообщила Viking Line, сделка укрепит финансовое положение компании. Этой весной Amorella курсировала между Стокгольмом и Хельсинки. Ранее судно курсировало по маршруту Турку-Стокгольм. Viking Line объявила, что зимой продолжит работу на маршруте Хельсинки-Стокгольм с одним судном.

Amorella была построена в 1988 году в бывшей Югославии. Корабль вмещает 2480 пассажиров, в нем 1946 спальных мест. Скорость – 20,5 узлов.

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