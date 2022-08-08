08.08.2022, 09:08
Viking Line продала легендарное круизное судно итальянской фирме(1)
Как сообщила Viking Line, сделка укрепит финансовое положение компании. Этой весной Amorella курсировала между Стокгольмом и Хельсинки. Ранее судно курсировало по маршруту Турку-Стокгольм. Viking Line объявила, что зимой продолжит работу на маршруте Хельсинки-Стокгольм с одним судном.
Amorella была построена в 1988 году в бывшей Югославии. Корабль вмещает 2480 пассажиров, в нем 1946 спальных мест. Скорость – 20,5 узлов.