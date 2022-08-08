Viking Line продала легендарное круизное судно итальянской фирме

Как сообщила Viking Line, сделка укрепит финансовое положение компании. Этой весной Amorella курсировала между Стокгольмом и Хельсинки. Ранее судно курсировало по маршруту Турку-Стокгольм. Viking Line объявила, что зимой продолжит работу на маршруте Хельсинки-Стокгольм с одним судном.