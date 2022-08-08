Россияне используют Финляндию как перевалочный пункт для путешествий в другие страны

Российские туристы используют Финляндию как перевалочный пункт на пути в другие европейские страны.

МИД наблюдает за ситуацией, хотя считает, что масштабы этого явления пока довольно скромные. Согласно главе консульского отдела МИДа Юсси Таннеру, большинство российских туристов, однако, проводит время в Финляндии, поскольку в противном случае им могут отказать в выдаче следующей визы.

Россияне стали гораздо чаще пересекать финскую границу после того, как в середине июля были сняты коронавирусные ограничения.

"Движение через Финляндию в другие страны происходит, а еще больше происходит таких попыток. Но в это можно вмешаться. Если финскую визу человек использует в первую очередь для посещения других стран, мы можем это остановить. Информация о визовых злоупотреблениях быстро распространяется между странами Шенгена", – комментирует Таннер.

В ближайшее время финские власти намерены рассмотреть возможность уменьшить количество выдаваемых виз. МИД примет решение ужесточить процесс выдачи виз после того, как обсуждение этого вопроса пройдет в правительстве. Пока неясно, насколько скоро это произойдет, однако если верить Таннеру, то изменения ожидаются в ближайшее время.

В этом году россияне пересекали границу с Финляндией порядка 800 000 раз. До пандемии и войны с Украиной пересечений происходило вплоть до 13 000 000 в год.