ФОТО | В Хельсинки демонтировали подаренный СССР монумент „Мир во всем мире“

Демонтаж и перенос памятника на баржу длились всего около пяти минут, хотя подготовка к транспортировке заняла у столичных властей около недели.

Посмотреть на демонтаж монумента собралась небольшая толпа любопытных, хотя время и было раннее. В их числе был и Туомо, который живет в районе Хаканиеми уже больше 40 лет. О том, что памятник собираются снять с постамента, Туомо услышал по радио и поспешил на место.

„Внушительная операция. Что-то мне подсказывает, что обратно он может и не вернуться“, – прокомментировал демонтаж Туомо.



Скандальный памятник мазали дегтем и пытались взорвать

Москва передала памятник в дар Хельсинки в 1989 году. Для публики он был открыт в 1990. Сразу же после своего появления на хельсинкской набережной он стал предметом широкого обсуждения.

Монумент, в народе известный под шутливым прозвищем „Крадущие улов“ (Katiskavarkaat), неоднократно подвергался вандализму. В 1991 трое студентов облили скульптуру дегтем и осыпали перьями. Этим поступком они хотели показать, что подарку от СССР в городе не рады.

„Мир во всем мире“ пробуждал в жителях города далеко не мирные эмоции, и в 2010 его пытались взорвать с помощью газового баллона. Попытка потерпела неудачу.

Общественная дискуссия об уместности памятника вновь разгорелась после нападения России на Украину. Весной на постаменте написали текст „Maailmanräyhää“, то есть в свободной переводе „разрушение во всем мире“, это игра слов, основанная на финском названии монумента – „Maailmanrauha“. Также скульптуру украсили украинскими флагами.