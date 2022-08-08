В рамках дней Ласнамяэ состоится множество экскурсий

„Планируя дни Ласнамяэ, мы постарались предоставить жителям и гостям нашего района возможность насладиться различными культурными мероприятиями, а также ближе познакомиться с различными местами и организациями нашего района“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что столь насыщенную программу невозможно сделать в одиночку и, пользуясь случаем, хочет поблагодарить партнеров управы, которые в рамках дней Ласнамяэ открывают свои двери для всех желающих, показывая то, чего не увидишь ежедневно.