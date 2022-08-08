В рамках дней Ласнамяэ состоится множество экскурсий(1)
В ходе серии экскурсий жители смогут в том числе бесплатно посетить маяки Ласнамяэ, ознакомиться с работой Таллиннского Ласнамяэского механического училища, узнать больше о развитии и работе бизнес-городка Ülemiste City.
„Планируя дни Ласнамяэ, мы постарались предоставить жителям и гостям нашего района возможность насладиться различными культурными мероприятиями, а также ближе познакомиться с различными местами и организациями нашего района“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Она добавила, что столь насыщенную программу невозможно сделать в одиночку и, пользуясь случаем, хочет поблагодарить партнеров управы, которые в рамках дней Ласнамяэ открывают свои двери для всех желающих, показывая то, чего не увидишь ежедневно.
21.08 в 15.00 Экскурсия с историком Иваном Лаврентьевым в парке (зеленой зоне) Вормси. Место встречи – парк Вормси напротив центра „Ляэнемере“ (ул. Вормси, 37a). Экскурсия пройдет в рамках международного проекта GoGreenRoutes.
22.08 с 14 до 18 часов Посещение нижнего маяка таллиннского створа (ул. Валге, 3). Требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь:
23.08 с 16 до 19 часов Знакомство с техникой спасательной команды Ласнамяэ Пыхьяского региона, экспресс-лекция на тему защиты населения. Для посещения необходима регистрация с указанием личного кода, в противном случае вход на территорию невозможен. Регистрация необходима в том числе для детей. Место сбора – ул. Осмуссааре, 2. Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/m77mRTHqWwmXaRrx5.
24.08 в 17.45 Прогулка по бизнес-городку Ülemiste City с членом правления Mainor Ülemiste Антсом Пильвингом. Место сбора – ул. Суур-Сыямяэ, 10а.
25.08 в 13.00 Посещение Таллиннского ласнамяэского технического училища (ул. Ууслинна, 10) с директором Димитрием Коромновым. Знакомство с училищем состоится на эстонском и русском языках. Необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь: https://forms.gle/2Tt8K5Dne6Hads1e9.
26.08 с 14 до 18 часов Посещение верхнего маяка таллиннского створа (ул. Тулеторни, 1). Требуется предварительная регистрация, количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно здесь:
27.08 в 13.00 Экскурсия с гидом Йосефом Кацем „Тайная жизнь Сикупилли“. Группа собирается у входа в Таллиннскую школу обслуживания (ул. Маяка, 2).
При отсутствии возможности зарегистрироваться электронно можно позвонить по телефону 645 7750.
День рождения самого большого района Таллинна или дни Ласнамяэ продляться до 28 августа. С более полной программой можно будет ознакомиться с 10 августа на сайте www.tallinn.ee/lasnamae и на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook: https://www.facebook.com/Lasnamae.