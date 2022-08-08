В Испании снова бастуют сотрудники авиакомпании Ryanair

Профсоюзы планируют устраивать 24-часовые стачки еженедельно с понедельника по четверг (с 8 августа текущего года по 7 января будущего года) из-за отказа компании вести переговоры о новом коллективном договоре. Ожидается, что в течение двух первых недель забастовки могут повлиять на планы более 1 млн пассажиров, пишет Noticia.