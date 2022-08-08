08.08.2022, 15:49
В Испании снова бастуют сотрудники авиакомпании Ryanair(3)
ФОТО: Photo by Portuguese Gravity on Unsplash
Сегодня в Испании начинается серия новых забастовок бортпроводников авиакомпании Ryanair. Бастующие грозятся, что забастовка продлится до начала 2023 года.
Профсоюзы планируют устраивать 24-часовые стачки еженедельно с понедельника по четверг (с 8 августа текущего года по 7 января будущего года) из-за отказа компании вести переговоры о новом коллективном договоре. Ожидается, что в течение двух первых недель забастовки могут повлиять на планы более 1 млн пассажиров, пишет Noticia.
С июня бортпроводники Ryanair, которые требуют улучшения условий труда, провели в Испании многочисленные стачки, в результате которых было отменено около 250 рейсов и задержано еще более 1 тысячи.