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09.08.2022, 08:54

В Германии маски в транспорте и аэропортах станут обязательными

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ФОТО: Photo by CardMapr.nl on Unsplash

Власти Германии решили сделать маски в транспорте и аэропортах на дальнемагистральных рейсах обязательными. Новый закон будет действовать с октября этого года до апреля 2023-го.

"Осень и зима связаны с ожидаемым сезонным всплеском случаев заболевания COVID-19, а также с повышенной нагрузкой на систему здравоохранения и другую критически важную инфраструктуру. Поэтому требуются измененные правила“, – комментируют власти.

Маски также будут нужны, чтобы попасть в больницы. К ним дополнительно – результаты ПЦР-тестов (но будут исключения – освободят от них тех, кто переболел COVID-19 или получил бустерную дозу), сообщает портал 34travel.me.

Федеральные штаты Германии, кстати, смогут вводить дополнительные ограничения, если этого будет требовать ситуация. Власти надеются, что так они смогут предотвратить новую волну пандемии.

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