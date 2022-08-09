В Германии маски в транспорте и аэропортах станут обязательными

"Осень и зима связаны с ожидаемым сезонным всплеском случаев заболевания COVID-19, а также с повышенной нагрузкой на систему здравоохранения и другую критически важную инфраструктуру. Поэтому требуются измененные правила“, – комментируют власти.

Маски также будут нужны, чтобы попасть в больницы. К ним дополнительно – результаты ПЦР-тестов (но будут исключения – освободят от них тех, кто переболел COVID-19 или получил бустерную дозу), сообщает портал 34travel.me.

Федеральные штаты Германии, кстати, смогут вводить дополнительные ограничения, если этого будет требовать ситуация. Власти надеются, что так они смогут предотвратить новую волну пандемии.