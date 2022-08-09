В Шотландии продается остров с маяком по цене элитной квартиры в центре Таллинна

Островок Пладда расположен рядом с большим островом Арран в заливе Ферт-оф-Клайд на западе страны. Объект площадью 13,4 га продают за £350 000 (около 414 000 евро). На эти деньги, к примеру, можно купить квартиру в Кадриорге или Пирита.

На Пладде из зданий есть только маяк и дом смотрителя маяка. В доме пять спален, две гостиные, ванная комната, санузел, а также кухня и морозильная камера. В последние годы в доме никто не жил, и здание требует ремонта. На острове также есть обнесенный стеной сад площадью 1 гектар, в котором смотрители маяка выращивали фрукты и овощи.

Что касается маяка, то ему не нужен смотритель — объект автоматизирован и управляется из Эдинбурга. На крыше маяка даже есть солнечные батареи, так что без электричества будущий житель острова не останется. Среди других преимуществ острова — вертолетная площадка и каменный причал.

Риелторская компания, продающая объект, уверяет, что на Пладде можно увидеть замечательные пейзажи, а также понаблюдать за акулами, дельфинами и даже тюленями. Кроме того, на острове гнездятся или останавливаются передохнуть многие морские птицы — полярные крачки, бакланы и т.д.

Если будущему владельцу Пладды надоест его маленький остров, на соседнем острове Арран можно заниматься рыбалкой, катанием на горных велосипедах, скалолазанием, парусным спортом, гольфом и дайвингом. В ближайшем к Пладде населенном пункте есть магазин, почта и гостиница. При этом до крупного города тоже недалеко — Глазго находится примерно в 50 км от Пладды.