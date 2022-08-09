Не только Эстония: какие страны приостановили выдачу туристических виз россиянам(8)
В условиях закрытого авиасообщения россияне начали ездить через граничащие с РФ Латвию, Эстонию и Финляндию транзитом в другие страны Евросоюза, и это вызвало недовольство политиков и жителей соседних с Россией государств. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу 4 августа заявил, что выдачу туристических шенгенских виз россиянам необходимо полностью запретить и предложил внести это в седьмой пакет санкций, пишет Meduza.
Одной из первых выдачу туристических виз гражданам России приостановила Литва. Произошло это в день начала войны в России в Украине - 24 февраля 2022 года. "В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам РФ“, — пояснил такой шаг литовский МИД.
Вскоре от выдачи россиянам туристических виз отказалась и Латвия. Однако до начала августу граждане России могли получать краткосрочные визы по гуманитарным соображениям или долгосрочные национальные визы с правом трудоустройства. С 4 августа Латвия приостановила выдачу любых виз гражданам России.
На данный момент шенгенские туристические визы гражданам России перестали выдавать также посольства Дании, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Словакии и Мальты. Словения выдачу туристических виз не приостановила, но внесла серьезные ограничения - теперь при подаче документов на визу нужно предъявить действующий авиабилет в страну. При этом билеты на поезд или автомобильный маршрут не принимаются в качестве подтверждения поездки. С конца февраля европейское небо закрыто для российских авиакомпаний.
Кроме того, существенно ограничить туристический поток из России хотят в Финляндии. В начале августа соцопрос телекомпании Yle показал, что приостановку выдачи виз поддерживают 58% жителей Финляндии. Власти страны, однако, отказались рассматривать этот вопрос, заявив, что не будут принимать соответствующее решение отдельно от всего ЕС. При этом в правительстве подчеркивали, что есть другие способы сократить поездки россиян в страну — например, принимать меньше заявлений на визы.
Ранее Еврокомиссия заявила, что визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты“. В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции направлены не против простых россиян, а против правительства РФ и российских элит.
При этом в Еврокомиссии сообщили, что „готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости“. В Брюсселе отмечают, что отдельные страны имеют право принимать такие решения на национальном уровне, однако ограничить въезд на свою территорию из других стран Шенгенского соглашения они не смогут, так как это нарушает принцип свободы передвижения.