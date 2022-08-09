Не только Эстония: какие страны приостановили выдачу туристических виз россиянам

Одной из первых выдачу туристических виз гражданам России приостановила Литва. Произошло это в день начала войны в России в Украине - 24 февраля 2022 года. "В знак солидарности с народом Украины, столкнувшимся с военной агрессией России, Министерство иностранных дел Литвы приостанавливает выдачу виз гражданам РФ“, — пояснил такой шаг литовский МИД.

Вскоре от выдачи россиянам туристических виз отказалась и Латвия. Однако до начала августу граждане России могли получать краткосрочные визы по гуманитарным соображениям или долгосрочные национальные визы с правом трудоустройства. С 4 августа Латвия приостановила выдачу любых виз гражданам России.

На данный момент шенгенские туристические визы гражданам России перестали выдавать также посольства Дании, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Словакии и Мальты. Словения выдачу туристических виз не приостановила, но внесла серьезные ограничения - теперь при подаче документов на визу нужно предъявить действующий авиабилет в страну. При этом билеты на поезд или автомобильный маршрут не принимаются в качестве подтверждения поездки. С конца февраля европейское небо закрыто для российских авиакомпаний.

Кроме того, существенно ограничить туристический поток из России хотят в Финляндии. В начале августа соцопрос телекомпании Yle показал, что приостановку выдачи виз поддерживают 58% жителей Финляндии. Власти страны, однако, отказались рассматривать этот вопрос, заявив, что не будут принимать соответствующее решение отдельно от всего ЕС. При этом в правительстве подчеркивали, что есть другие способы сократить поездки россиян в страну — например, принимать меньше заявлений на визы.