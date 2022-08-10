10.08.2022, 08:29
ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы
ФОТО: | Erakogu
С соответствующим предложением намерена выступить страна-председатель ЕС Чехия, сообщает Yle.
ЕС хочет снизить размер пассажирских компенсаций за опоздавшие и отмененные рейсы.
Чехия, страна-председатель Евросоюза, хочет внести вопрос на рассмотрение государств-членов ЕС в этом году.
От нынешних выплат хотят избавиться, поскольку правила компенсации сейчас слишком запутаны, и иногда из-за опоздания рейса, обошедшегося потребителю в несколько десятков евро, перевозчик должен выплачивать компенсации в сотни евро.
Этим летом споров между потребителями и авиаперевозчиками было особенно много.