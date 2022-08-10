6 выдуманных достопримечательностей, которыми заманивают доверчивых туристов
Доверчивые и любознательные туристы с готовностью платят за возможность побывать в необычных и знаковых местах . Этим бессовестно пользуются все, кто может извлечь хоть какую-то выгоду, предлагая сомнительные, а порой и фальшивые достопримечательности, рассказывает портал "Тонкости Туризма".
Могила Христа в Японии
В селе Синго на севере Японии есть достопримечательность, ради которой туда приезжают тысячи туристов. По местной легенде распят был не Иисус Христос, а его брат по имени Исукири, после чего Иисус бежал в Сибирь, добрался до Аляски, а оттуда дошел до деревни Синго. В Синго Христос женился, у него родилось трое детей, ставших основателями кланов Такэнути и Савагути. Умер Христос в возрасте 106 лет.
Родина Колумба
Официальные путеводители упоминают минимум 6 мест в Италии и Испании, где родился Христофор Колумб. Есть дом в Генуе, построенный в XVII-XVIII веках, но гиды утверждают, что именно здесь рос будущий путешественник, родившийся в 1451 г. Да и оригинальное здание не уцелело — это всего лишь реконструкция. В Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии есть еще один дом Колумба, превращенный в музей мореплавателей. Здесь он лишь однажды останавливался на время ремонта корабля. И это тоже новодел, так что стены ничего такого не помнят.
Шекспировская Верона
Шекспир выбрал Верону местом для трагической истории Ромео и Джульетты, и уже много лет непрерывный поток туристов стремится побывать у балкона Джульетты и ее могилы. При этом остается за кадром, что история про юных влюбленных — всего лишь литературный вымысел. Впрочем, Верона — красивый город, и ее стоит посетить не только из-за пресловутого балкона.
Лох-Несская невидаль
Таинственное чудовище, которое никто толком и не видел, привлекает к озеру Лох-Несс в Шотландии толпы туристов. Слухи о нем ходят со времен римских легионеров, а в 30-е гг. 20 века рассказы местных жителей запустили настоящую туристическую воронку. Сюда приезжало все больше жаждущих увидеть Несси, берег озера заметно преобразился: появились отели, рестораны, магазины с сувенирами, прокат катеров и лодок. На самом деле чудес от поездки ждать не стоит: природа тут обычная, место непримечательное. Если, конечно, не посчастливиться встретить чудовище.
Стоунхендж
Гигантские древние валуны Стоунхенджа не перестают будоражить умы ученых, которые выдвигают все новые версии их происхождения: астрономический календарь, святилище друидов, центр духовных практик, кладбище. Однако сейчас туристы видят новодел 20 века: в 1958 г. Стоунхендж полностью разобрали и возвели заново из бетона при помощи техники. Да и до этого археологи не раз перемещали камни, так что при друидах стояли они совсем иначе.
Полюс холода
Любители экстрима охотно покупают путевки в якутский Оймякон, признанный самым холодным местом в мире. Для глухого северного села с невеселым климатом туристы — единственное счастье. Они демонстрируют приезжим обряды и обычаи, природные красоты, естественно, не бесплатно. На якутский праздник Ысыах и фестиваль „Оймякон — полюс холода“ съезжаются немало людей из разных стран.
При этом у Оймякона есть прямой конкурент — Верхоянск, где также установлен знак „Полюс холода“ и есть соответствующий музей. Рекордно низкая температура была зарегистрирована именно здесь в 1885 г., хоть и с разницей всего 0,1 °С. Но этот давний спор туристам только на пользу — по сути никто их здесь не обманывает, вволю померзнут все желающие, а инфраструктура и развлечения от конкуренции становятся только лучше и разнообразнее.