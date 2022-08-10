6 выдуманных достопримечательностей, которыми заманивают доверчивых туристов

Могила Христа в Японии

В селе Синго на севере Японии есть достопримечательность, ради которой туда приезжают тысячи туристов. По местной легенде распят был не Иисус Христос, а его брат по имени Исукири, после чего Иисус бежал в Сибирь, добрался до Аляски, а оттуда дошел до деревни Синго. В Синго Христос женился, у него родилось трое детей, ставших основателями кланов Такэнути и Савагути. Умер Христос в возрасте 106 лет.

Родина Колумба

Официальные путеводители упоминают минимум 6 мест в Италии и Испании, где родился Христофор Колумб. Есть дом в Генуе, построенный в XVII-XVIII веках, но гиды утверждают, что именно здесь рос будущий путешественник, родившийся в 1451 г. Да и оригинальное здание не уцелело — это всего лишь реконструкция. В Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии есть еще один дом Колумба, превращенный в музей мореплавателей. Здесь он лишь однажды останавливался на время ремонта корабля. И это тоже новодел, так что стены ничего такого не помнят.

Шекспировская Верона

Шекспир выбрал Верону местом для трагической истории Ромео и Джульетты, и уже много лет непрерывный поток туристов стремится побывать у балкона Джульетты и ее могилы. При этом остается за кадром, что история про юных влюбленных — всего лишь литературный вымысел. Впрочем, Верона — красивый город, и ее стоит посетить не только из-за пресловутого балкона.

Лох-Несская невидаль

Таинственное чудовище, которое никто толком и не видел, привлекает к озеру Лох-Несс в Шотландии толпы туристов. Слухи о нем ходят со времен римских легионеров, а в 30-е гг. 20 века рассказы местных жителей запустили настоящую туристическую воронку. Сюда приезжало все больше жаждущих увидеть Несси, берег озера заметно преобразился: появились отели, рестораны, магазины с сувенирами, прокат катеров и лодок. На самом деле чудес от поездки ждать не стоит: природа тут обычная, место непримечательное. Если, конечно, не посчастливиться встретить чудовище.

Стоунхендж