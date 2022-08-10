Музей архитектуры приглашает всех на экскурсию на русском языке по выставке „Городской пейзаж. Центральные улицы Таллинна, Тарту и Пярну“

Выставка знакомит посетителя с изменениями, которые произошли на центральных улицах и площадях трех эстонских городов – Таллинна, Тарту и Пярну за последние полтора века – с тех пор, как фотографы запечатлели первые дошедшие до нас городские виды. Виды на Таллинн открывают две центральные площади города – Виру и Вабадузе и две соединяющие их улицы (Пярнуское шоссе и Эстонская аллея). Виды на Тарту открываются из центра города, который находится между Ратушной площадью, рекой Эмайыги и нынешними улицами Рийа и Юликооли. Виды на Пярну - от площади перед нынешним театром Эндла до площади перед историческим театром Эндла.



Экскурсовод – Елена Рыбакoва. Участие в экскурсии по музейному билету.