Вход по пропускам: во Франции ограничат посещение популярных туристических мест

Во Франции решили бороться с групповым туризмом. Это касается всех крупных городов и самых популярных туристических мест, пишет SchengenVisaInfo.com.

Так, большой поток путешественников вынудил власти Марселя, старейшего города Франции, ввести туристические квоты и отдельную систему бронирования для посещения популярных мест. Теперь вместо 3000 туристов каждый день город смогут организованно посещать только 500 человек.

"После оглушительного успеха летом 2020 года Национальный парк Каланк-де-Марсель стал жертвой туристического бума в июле и августе. Это наносит ущерб флоре и фауне, хотя парк находится под охраной. Чтобы бороться с этим явлением, PNN запускает беспрецедентную для природного пространства акцию: систему ежедневных бронирований“, — пояснили в туристическом офисе Марселя.

На юге Франции уже работает специальное приложение для контроля чрезмерного потока отдыхающих в пик туристического сезона. Кроме того, ограничения на количество туристов введены и на Корсике. Теперь для того, чтобы посетить острова Лавецци, долину Рестоника и Бавелла-Нидлс на Корсике, туристам необходимо заранее забронировать пропуск.

Снова „задыхается“ от наплыва туристов и Париж. Приезжих так много, что ситуация во французской столице становится тревожной: Эйфелева башня привлекает около 6 млн туристов в год, причем посещаемость этого места остается стабильной в течение последних десяти лет. Местные жители недовольны наплывом шумных туристов. Беспокойство вызывают и двухэтажные туристические автобусы, поскольку они создают пробки, затрудняют открытие велосипедных дорожек и расширение тротуаров. Кроме того, с июня полиция Парижа насчитала 219 нарушений, связанных с туристическими автобусами.

"Мы не хотим, чтобы туристические автобусы курсировали по Парижу совершенно анархическим образом. Автобусы больше не приветствуются в центре города“, — решительно заявил кандидат в мэрию Парижа Грегуар в интервью Parisien в преддверии муниципальных выборов. С сентября 2022 местные власти планируют ввести ограничения на количество туристических автобусов.