Таллиннский аэропорт: пассажиров всё больше, первое полугодие завершили с прибылью

Отмена ограничений, добавление в расписание новых пунктов назначения и стремление людей вновь путешествовать привели к более быстрому восстановлению авиасообщения, чем прогнозировалось. Выручка AS Tallinna Lennujaam в первом полугодии составила 30,9 млн евро, в том числе 23,9 млн евро за счет торгового оборота, непосредственно связанного с обслуживанием пассажиров и неавиационными доходами. Расходы концерна в первом полугодии составили 25,4 млн евро. EBITDA концерна – 9,4 млн евро.

Хотя количество пассажиров и сократилось на 21% по сравнению с 2019 годом, увеличение объема неавиационных услуг позволило концерну сохранить торговый оборот на уровне 2019 года. Невзирая на эффективные меры экономии в предыдущие годы, расходы остаются на докризисном уровне из-за существенного возрастания коммунальных затрат.

Опираясь на положительные экономические результаты, руководство концерна продолжает предпринимать усилия по оптимизации расходов. „Несмотря на то, что в первом полугодии были достигнуты хорошие результаты, мы встретим в осень с учетом инфляции и коронавирусных рисков“, - заявила член правления AS Tallinna Lennujaam Аннели Туркин, добавив, что в третьем квартале следует ожидать сохранения высокого спроса, но прирост пассажиропотоков обещает быть ограниченным из-за общей нехватки персонала в европейских аэропортах и сопряженных сбоев в обслуживании.

В первом полугодии концерн инвестировал в общей сложности 6,1 млн евро, в частности 1,8 млн евро в систему сортировки отправляемого багажа в Таллиннском аэропорту, 1,4 млн евро в расширение помещений для отбывающих пассажиров Шенгенской зоны в Таллиннском пассажирском терминале, 0,5 млн евро в расширение помещений отправляемого багажа в Таллиннском пассажирском терминале и 0,5 млн евро в строительство парков солнечных панелей. Также продолжились работы на территории Пярнуского аэропорта.

„В 2022 году концерн намерен инвестировать суммарно 23,6 млн евро. На составление и осуществление проектов влияют повышение цен на строительные материалы, их ограниченная доступность и вызванная войной общая неуверенность. Невзирая на вызовы, мы акцентируем неизменную важность развития и улучшения как Таллиннского аэропорта, так и региональных аэропортов нашей страны“.