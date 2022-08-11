Глава Ростуризма о запрете выдачи туристических виз россиянам: хотелось бы все же поправить госпожу Каллас...

Комментируя заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Догузова отметила: "Хотелось бы все же поправить госпожу Каллас: путешествия, свобода передвижений – это одно из основных прав человека, а не привилегия! Вне зависимости от страны посещения. А ещё напомнить, что российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения“.

„Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов. Мы, в свою очередь, продолжим работать над увеличением количества качественных и интересных предложений в нашей стране“, — добавила Догузова.

Она подчеркнула, что Ростуризм продолжит сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с РФ двусторонние связи в области туризма.