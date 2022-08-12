ФОТО | Жемчужина юга Эстонии: посмотрите, каким красивым стал город Тырва

Первые письменные упоминания города относятся к 1834 году, по другим данным — к 1839 году. Современное название происходит от слова Törwa, что означало "трактир". Тогда на пересечении дорог Валга—Пярну—Тарту находился трактир. Первоначально это был деревянный дом, но после пожара 1890 года на его месте построили каменное здание. В настоящее время бывший трактир отреставрирован и считается одним из символов города.