ФОТО | Жемчужина юга Эстонии: посмотрите, каким красивым стал город Тырва(2)
Если вы путешествуете по югу Эстонии, не забудьте заехать в Тырва. Последнее время этот маленький городок заметно выделяется на фоне других.
Первые письменные упоминания города относятся к 1834 году, по другим данным — к 1839 году. Современное название происходит от слова Törwa, что означало "трактир". Тогда на пересечении дорог Валга—Пярну—Тарту находился трактир. Первоначально это был деревянный дом, но после пожара 1890 года на его месте построили каменное здание. В настоящее время бывший трактир отреставрирован и считается одним из символов города.
Тырва расположен в Валгамаа на берегу реки Ыхне. На окраине города находятся озера Рийска и Ванамыйса с самой высокой в странах Балтии вышкой для прыжков в воду в странах Балтии (11 метров).
Сейчас город утопает в зелени и цветах. В мае этого года в центре Тырва была установлена пятиметровая песчаную скульптура Владимира Зеленского, вокруг которой разбит Парк Свободы.
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