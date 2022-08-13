Путешествие в Гданьск — бутафория или старинная душа?

Поездка в Гданьск, как и в другие польские города – это доступное жилье, дешевая еда, хорошее обслуживание, но не все так „разрешено“, как в Западной Европе. Следует учитывать, что Гданьск — летняя столица Польши, в теплое время года его посещают сами поляки и во многих местах, возможно, придется отстоять очередь. Это точно не повод не ехать в Гданьск, к тому же это не так далеко от Эстонии. Я рекомендую ехать до Гданьска не по обычному „большому шоссе“ через Ольштын, а по маленьким дорогам с бесконечными улочками через бесчисленные исторические прусские городки, такие как Решель, Кетшин и Швиента Липка, где находится огромный собор, привлекающий массы паломников и туристов.