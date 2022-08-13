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13.08.2022, 12:30

Путешествие в Гданьск — бутафория или старинная душа?

 
Виестурс Радовицс, turgid.lv
ФОТО: Виестурс Радовицс

Давным-давно на портале Draugiem.lv я читал воспоминания бывшего корабельного врача Юлия Алдерсона, который рассказывал, как в 1975 году он посетил польский портовый город Гданьск на советском торговом судне „Павел Штернберг“. Воспоминания сопровождались фотографиями, на которых видно, как поляки восстанавливают разрушенный войной средневековый город из белых силикатных блоков. Помню, я был в шоке, когда увидел этот фоторепортаж, потому что понятия не имел, что старинный город-порт — всего лишь копия оригинала. В июне этого года мне наконец удалось попасть в Гданьск и лично убедиться, что эта копия действительно польский шедевр, а сам Гданьск гораздо больше, чем просто туристический город.

Поездка в Гданьск, как и в другие польские города – это доступное жилье, дешевая еда, хорошее обслуживание, но не все так „разрешено“, как в Западной Европе. Следует учитывать, что Гданьск — летняя столица Польши, в теплое время года его посещают сами поляки и во многих местах, возможно, придется отстоять очередь. Это точно не повод не ехать в Гданьск, к тому же это не так далеко от Эстонии. Я рекомендую ехать до Гданьска не по обычному „большому шоссе“ через Ольштын, а по маленьким дорогам с бесконечными улочками через бесчисленные исторические прусские городки, такие как Решель, Кетшин и Швиента Липка, где находится огромный собор, привлекающий массы паломников и туристов.

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