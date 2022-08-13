13.08.2022, 12:30
Путешествие в Гданьск — бутафория или старинная душа?
ФОТО:
Давным-давно на портале Draugiem.lv я читал воспоминания бывшего корабельного врача Юлия Алдерсона, который рассказывал, как в 1975 году он посетил польский портовый город Гданьск на советском торговом судне „Павел Штернберг“. Воспоминания сопровождались фотографиями, на которых видно, как поляки восстанавливают разрушенный войной средневековый город из белых силикатных блоков. Помню, я был в шоке, когда увидел этот фоторепортаж, потому что понятия не имел, что старинный город-порт — всего лишь копия оригинала. В июне этого года мне наконец удалось попасть в Гданьск и лично убедиться, что эта копия действительно польский шедевр, а сам Гданьск гораздо больше, чем просто туристический город.